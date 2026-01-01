В больнице отметили, что ближайшие 24 часа критически важны для постоянного наблюдения. Медики исключили скорую выписку.

При этом клиническая картина остается непредсказуемой: в последние месяцы самочувствие Болсонару было нормальным, а накануне госпитализации он поужинал, выспался и занимался физическими упражнениями.

Серьезные проблемы со здоровьем у бывшего бразильского лидера начались после покушения в 2018 году. Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору 6 сентября 2018 года, почти за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник.

После покушения политик перенес несколько серьезных операций. Напавшего на него мужчину признали невменяемым. В суде было установлено, что подозреваемый страдает "постоянным бредовым расстройством", поэтому он избежал уголовного наказания.

Болсонару, занимавшего пост президента с 2019 по 2022 год, осудили за соучастие в попытке государственного переворота, которая произошла 8 января 2023-го, и планах убийства ряда высших государственных чиновников, в том числе нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Экс-президента приговорили к 27 годам и трем месяцам заключения.

В начале января 2026 года Болсонару был выписан из больницы после перенесенной в декабре операции по удалению паховой грыжи. Политика возвратили в тюрьму в Бразилиа, где он продолжит отбывать наказание.