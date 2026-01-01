Пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, авария произошла в ночь на воскресенье, 30 августа 2026 года, около 1:00 на третьем километре федеральной трассы "Кавказ" в районе поселка Иноземцево, входящего в состав Железноводска.

Автобус следовал из Грузии в Москву. По данным ГАИ, водитель выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, после удара автобус съехал в кювет.

"В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 24 человека были доставлены в медицинские учреждения города Пятигорска для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших – пятеро детей; состояние четверых оценивается как удовлетворительное, один ребенок доставлен в реанимацию.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия уточняются.