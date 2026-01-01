Атака БПЛА на Белгород: ранены 11 взрослых и 2 детей, получили повреждения жилые дома и другие объекты

"Четырехлетнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь была оказана на месте мальчику девяти лет и троим взрослым. Восемь раненых бригады СМП доставляют в медицинские учреждения Белгорода", – написал он в Telegram-канале.

По словам Шуваева, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По предварительной информации, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, а также социальный и коммерческий объекты. В результате взрыва БПЛА на парковке у многоквартирного дома загорелись два автомобиля, пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, в регионе загорелся частный дом, его тушение продолжается.

Накануне глава региона также сообщал о воздушной атаке на область. Тогда, по его данным, за сутки было сбито 154 БПЛА, пострадали 24 человека. Шуваев отмечал, что с сопредельной украинской территории ведется артиллерийский обстрел Белгородской области.