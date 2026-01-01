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Атака БПЛА на Кубань: погибли 2 человека, 2 ранены, пожар на НПЗ

В Краснодарском крае при атаке БПЛА в ночь на вторник, 25 августа 2026 года, погибли два человека, еще двое пострадали. Под удар попали гражданские объекты.

"Удар пришелся по Северскому району. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская", – написал в мессенджерах губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов, в одном из них возник пожар. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы.

Афипский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн т в год.

В течение ночи приостанавливалась работа аэропортов Геленджика и Краснодара.

Накануне ночью регион также подвергался массированной атаке БПЛА. В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр, в результате, по последним данным, погибли трое подростков.

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Метки: беспилотники Краснодарский край
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