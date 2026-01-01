Атака БПЛА на Кубань: погибли 2 человека, 2 ранены, пожар на НПЗ

"Удар пришелся по Северскому району. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская", – написал в мессенджерах губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов, в одном из них возник пожар. Возгорание также произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы.

Афипский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн т в год.

В течение ночи приостанавливалась работа аэропортов Геленджика и Краснодара.

Накануне ночью регион также подвергался массированной атаке БПЛА. В Краснодаре обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр, в результате, по последним данным, погибли трое подростков.