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Число госпитализированных в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае выросло до 28

В ночь с 29 на 30 августа в районе поселка Иноземцево города Железноводска рейсовый автобус столкнулся с грузовиком КамАЗ. Пять человек погибли на месте, затем число погибших достигло шести. Поначалу сообщалось о 24 госпитализированных в больницы Пятигорска, теперь их число выросло до 28, сообщает в своей сводке краевой главк МЧС 31 августа 2026 года, в понедельник.

Кадры с места ДТП в Ставропольском крае

Под Железноводском в Ставропольском крае столкнулись рейсовый автобус и грузовик

©СК России

В этой сводке говорится, что пострадали 40 человек, из которых 11 – дети. Вечером же накануне в МЧС рассказывали о 46 пострадавших.

30 августа в Минздраве края отчитывались: "Пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения. Пациенты с наиболее тяжелыми травмами госпитализированы в городскую клиническую больницу Пятигорска – травмоцентр первого уровня, где им оказывается весь необходимый комплекс диагностической и лечебной помощи. Для оказания специализированной помощи из Ставрополя направлены реанимационно-консультативные бригады".

Организовано взаимодействие с федеральными медцентрами для телемедицинских консультаций. Работают медицинские психологи.

ДТП произошло на третьем километре федеральной автодороги "Кавказ", рассказывают в МВД. Водитель автобуса "Сетра", который следовал из Грузии в Москву на "небезопасной скорости", не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

Был развернут пункт временного размещения на ул. Ленина, д. 21 в гостинице "Жемчужина Кавказа", там размещено четыре человека, в том числе два ребенка.

В 9:00 30 августа в Железноводске ввели режим ЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура проводит проверку, на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб контролировал прокурор Железноводска Евгений Погорелов.

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Метки: ДТП Пятигорск Ставрополь Ставрополье
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