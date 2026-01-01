Число погибших при ударе украинских БПЛА по Белгороду выросло до 5 человек

"В настоящее время в медицинских организациях Белгородской области находится 12 человек, из них один ребенок. <...> . Все, кто находится в стационаре, – [в состоянии] средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в видео, размещенном в канале правительства региона в "Максе".

Министр уточнил общие итоги. Всего от налета БПЛА на город Белгород пострадали 30 человек.

"Из них пять, к сожалению, скончались. Четыре человека скончались на месте, один от тяжелых ранений в медицинской организации", – подчеркнул он.

Массированный удар БПЛА по региону стал частью одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о перехвате и уничтожении в общей сложности 153 украинских беспилотников над территорией страны в течение одной ночи.

Опасность атаки с воздуха фиксировалась сразу в нескольких приграничных и центральных областях, включая Воронежскую, Курскую, Липецкую и Орловскую, а также в отдаленных регионах страны.

По факту случившегося Следственный комитет Российской Федерации оперативно возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В областном центре развернули оперативные штабы для координации действий экстренных служб.

На месте происшествия спасатели МЧС России ликвидировали несколько крупных возгораний, возникших в жилом секторе, и незамедлительно приступили к разбору завалов строительных конструкций.

Сейчас городские коммунальные предприятия ведут непрерывный подомовой обход для точной фиксации нанесенного материального ущерба. Бригады рабочих закрывают временными материалами тепловые контуры поврежденных многоэтажных и частных домов. Для эвакуированных местных жителей, чье жилье признали временно непригодным для проживания, власти развернули пункты временного размещения.