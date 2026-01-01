Число погибших в результате пожара на Амурском ГХК достигло трех, число госпитализированных – 24

В медицинские учреждения города Свободный госпитализированы 24 человека с травмами разной степени тяжести. Ушибы, порезы, другие легкие повреждения отмечены еще у 122 человек, обратившихся за помощью, но им госпитализация не потребовалась.

Компания, заявил ее гендиректор Сергей Сергеев, окажет пострадавшим всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую, материальную.

В Свободный направлены бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска, Белогорска, сюда прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи. В Амурскую область вылетел спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского.

На площадке строительства АГХК продолжаются поисково-спасательные работы, специалисты ликвидируют очаг возгорания, производят контролируемое выжигание остатков технических газов.

Превышения вредных веществ в атмосферном воздухе Роспотребнадзор не выявил. Лабораторный контроль установил фактическое содержание NO 2 (азота диоксид) на уровне 0,024 мг/куб. м при нормативе 0,2 мг/куб. м, NO (азота оксид) – менее 0,012 мг/куб. м при нормативе 0,4 мг/куб. м, CO (оксид углерода) – 1,8 мг/куб. м при норме 5,0 мг/куб. м, взвешенные вещества – менее 0,09 мг/куб. м при нормативе 0,5 мг/куб. м.

По факту инцидента организована проверка, ее ход находится под непосредственным контролем руководства прокуратуры области. На место выехал первый заместитель прокурора области Денис Герасимов. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

О возгорании на готовящемся к запуску заводе стало известно ранее сегодня, причем поначалу говорилось об отсутствии пострадавших. Причины возгорания остаются неясными.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от города Свободного в Амурской области. Проект реализуют российская компания "Сибур" и китайская Sinopec. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год.

Строительство комплекса началось в августе 2020 года. Проект оценивается примерно в $11 млрд. АГХК называют одним из крупнейших в мире комплексов по производству полиэтилена и полипропилена.