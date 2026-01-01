Электроснабжение Запорожской области нарушено из-за атаки ВСУ

"Графики подачи электроснабжения временно не действуют", – написал он в своем канале в мессенджере "Макс".

Балицкий отметил, что работы по восстановлению энергоснабжения региона находятся на особом контроле федерального центра.

Утром 4 ноября об ограничениях в подаче электричества из-за повреждения энергообъектов также сообщили власти Крыма и Севастополя. В компании "Крымэнерго" минувшей ночью указали, что произошла новая авария на магистральных сетях в энергосистеме за пределами полуострова.

Как написал в "Максе" губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подача электричества ограничена из-за повреждения энергообъектов за пределами города. Он указал, что поступающей электроэнергии недостаточно для соблюдения графиков. "При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", – подчеркнул чиновник.

Советник главы Крыма Олег Крючков также сообщил утром в среду, что в регионе введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Он призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на проверенные источники информации.