Гендиректор компании "ТулаДрон" заключен под стражу

Имя обвиняемого не называется, однако оно известно – главой компании "ТулаДрон" является Евгений Григорьев.

По версии следствия, обвиняемый – гендиректор автономной некоммерческой организации Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "ТулаДрон" – участвовал в похищении 17.328.378 рублей. Он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, обманув правительство Тульской области (учредителя "ТулаДрон") и членов наблюдательного совета.

Хищение было реализовано путем завышения стоимости выполненных работ по договору.

Максимальное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Постановление в законную силу не вступило и обжаловано стороной защиты.

"ТулаДрон" был создан в 2025 году в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". На создание НПЦ БАС было направлено более 1 млрд рублей.

На сайте АНО НПЦ БАС "ТулаДрон" заявлен как научно-производственный центр испытаний, компетенций и производства в области развития технологий беспилотных авиационных систем: "Организация располагает собственными производственными мощностями, лабораторно-исследовательским комплексом и летно-испытательным центром".

Как утверждается, "ТулаДрон" объединяет разработчиков и производителей по всей России, предоставляет услуги по НИОКР, научному консультированию, сопровождению, производству, проведению испытаний и поиску инвестиционных партнёров.

Григорьев возглавил "ТулаДрон" в феврале 2026 года.

В последние недели сообщалось и о ряде других задержаний в дроновой отрасли. Так, 8 августа Кузьминский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего и нынешнего руководителей компании "Дрон Солюшнс" Иракли Хазалии и Вячеслава Барбасова. Фигуранты проходят по той же ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Ранее у правоохранительных органов возникли вопросы по поводу проекта по созданию БАС "Транспорт будущего". В мае был арестован гендиректор компании Юрий Козаренко. В конце июля последовала серия задержаний, которые связаны с делом "Транспорта будущего". Среди задержанных оказались замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, а также представители топ-менеджмента группы "Эфко" во главе с Валерием Кустовым. Следствие оценило ущерб по этому уголовному делу в 8,6 млрд рублей.