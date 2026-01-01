На станции Афипская приостановили работу после атаки БПЛА: есть погибшие и пострадавшие

"Сегодня, 25 августа 2026 года, в результате атаки БПЛА приостановлена работа станции Афипская Северо-Кавказской железной дороги", – говорится в сообщении ведомства.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, обломки беспилотника упали на территорию станции. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

Последствия атаки затронули и поселок Афипский. По предварительным данным, повреждены не менее 10 частных домов, в одном из них возник пожар. Кроме того, возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы.

Из-за происшествия возникли задержки в движении поездов. Краснодарская транспортная прокуратура координирует действия правоохранительных органов и других ведомств, а также контролирует соблюдение прав пассажиров.

Атака произошла спустя сутки после другого инцидента в Краснодаре. В ночь на 24 августа обломки беспилотника упали на частный детский центр. По данным российских властей, погибли трое несовершеннолетних, еще восемь человек пострадали.