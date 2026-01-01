Ночной удар беспилотников: над регионами России сбиты 426 дронов, горит склад Wildberries на 100 тыс. квадратов

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о примерно 40 уничтоженных беспилотниках. По его словам, воздушную атаку отражали в течение ночи.

Ранее власти региона уточнили, что в результате атаки получил повреждения Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, после чего предприятие временно приостановило работу.

В Тамбовской области украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, первоначально площадь пожара оценивалась в 40 тыс. кв. м. Позднее в пресс-службе RWB сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 100 тыс. кв. м.

По предварительной информации, пострадал один сотрудник центра – он получил сотрясение мозга из-за ударной волны. После объявления тревоги персонал эвакуировали.

Первышов также сообщил, что в районе Котовска за ночь были уничтожены 16 беспилотников. В пресс-службе RWB уточнили, что прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Липецкой области. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, после падения беспилотника загорелся частный жилой дом. Погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок. Еще две женщины получили травмы и были госпитализированы.

В Тульской области при падении обломков беспилотника пострадал мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, за ночь над регионом были уничтожены восемь БПЛА.

В Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 27 беспилотников над Воронежем и восемью районами региона. По словам губернатора Александра Гусева, в пригороде Воронежа после падения сбитого дрона осколками оконного стекла были ранены два человека. Они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.