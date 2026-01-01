Пассажирский теплоход сел на мель в Ярославской области

"По предварительным данным, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль село на мель в акватории реки Волги. Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано", – говорится в сообщении ведомства в Max.

Судовладелец под контролем прокуратуры и во взаимодействии с региональным министерством транспорта организовал доставку пассажиров к месту назначения на автобусе.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Ярославская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства и соблюдении прав пассажиров.