Почти 33 тыс. жителей Дагестана остались без света: аварию устранят к вечеру

В аварийно-восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и пяти единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – к 18:00 воскресенья, говорится в сообщении.

Пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" уточняет, что отключение электроэнергии в Избербаше произошло из-за аварии на одном из энергообъектов.

Летом в Дагестане произошло несколько крупных аварийных отключений света. Три дня назад, 27 августа, в республике остались без электричества 15.237 человек в 21 населенном пункте Кизлярского, Буйнакского, Хивского и Цумадинского районов. 10 августа из-за непогоды без света остались жители более 50 населенных пунктов Дагестана.

В июле после подъема уровня воды в реке и повреждения опоры линии электропередачи в Унцукульском районе без света остались около 20 тыс. человек. Позднее сообщалось, что из-за паводка без электричества оставались более 30 тыс. человек в 48 населенных пунктах.