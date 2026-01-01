Три человека погибли при ночной атаке на Белгород

Одного ребенка госпитализировали. Его состояние оценивают как средней степени тяжести, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Кроме того, в больницах остаются 13 взрослых. Состояние одного из них оценивают как крайне тяжелое, уточнил Шуваев.

"Вся необходимая помощь оказывается. Желаю всем пострадавшим выздоровления", – говорится в сообщении.

Ранее Шуваев сообщал, что ночью в Белгороде были повреждены более четырех многоквартирных домов, пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Всего за ночь силы ПВО России сбили 153 беспилотника.