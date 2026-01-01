Удар БПЛА по Краснодарскому краю: пожар и пострадавшие на Ильском НПЗ

"Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы", – говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится. Последняя по времени атака на Ильский НПЗ произошла почти месяц назад, 10 июля, и авиаудар также привел к пожару. До этого предприятие было атаковано в начале июня.

Ильский НПЗ – крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России, расположенное в пгт Ильском Краснодарского края. Завод включает шесть технологических установок первичной переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год и выпускает автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты.