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Удар БПЛА по Краснодарскому краю: пожар и пострадавшие на Ильском НПЗ

Возгорание произошло на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА утром в субботу, 8 августа 2026 года. Пять человек пострадали, отметили в оперативном штабе региона.

"Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы", – говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится. Последняя по времени атака на Ильский НПЗ произошла почти месяц назад, 10 июля, и авиаудар также привел к пожару. До этого предприятие было атаковано в начале июня.

Ильский НПЗ – крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России, расположенное в пгт Ильском Краснодарского края. Завод включает шесть технологических установок первичной переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год и выпускает автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты.

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Метки: беспилотники Краснодарский край
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