Украинские дроны атаковали промпредприятие в Самарской области

О каком именно объекте идет речь, глава области не уточнил. По его словам, в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий. На месте падения дронов работают оперативные службы. "Информация о пострадавших уточняется", – добавил губернатор.

Последний раз БПЛА атаковали Самарскую область в ночь на 2 августа, когда силы противовоздушной обороны отразили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов. Тогда из-за удара беспилотников возник пожар на логистическом объекте Wildberries.