9 августа 2026
USD 82.17 +0.76 EUR 94.84 +0.78
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Украинские дроны атаковали промпредприятие в Самарской области

Украинские дроны атаковали промпредприятие в Самарской области

Одно из промышленных предприятий Самарской области подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) утром в субботу, 8 августа 2026 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

О каком именно объекте идет речь, глава области не уточнил. По его словам, в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий. На месте падения дронов работают оперативные службы. "Информация о пострадавших уточняется", – добавил губернатор.

Последний раз БПЛА атаковали Самарскую область в ночь на 2 августа, когда силы противовоздушной обороны отразили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов. Тогда из-за удара беспилотников возник пожар на логистическом объекте Wildberries.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: беспилотники Самарская область
Рекомендательный сервис