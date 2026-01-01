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В Донецке без света остались 49,4 тыс. абонентов

Произошло аварийное отключение 281 трансформаторной подстанции в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах. Без электроэнергии остаются 49.400 абонентов, сообщил со ссылкой на информацию "Донецкэнерго" глава Донецка Алексей Кулемзин 1 ноября 2026 года, в воскресенье (20:26 в Telegram).

Немногим ранее (17:55) он писал о 14.300 абонентах без света.

В министерстве угля и энергетики ДНР поначалу заявили: "В связи с аварийной ситуацией в энергосистеме региона произошло отключение электроснабжения Мариуполя и прилегающих территорий, Новоазовского и Володарского муниципальных округов, а также ряда населенных пунктов Тельмановского муниципального округа" (20:00 в Telegram).

Но быстро поправились: "Помимо Мариуполя и прилегающих территорий, отключения затронули отдельные районы Донецка, Горловки и других населенных пунктов" (20:26 в Telegram).

Меры для стабилизации работы энергосистемы принимаются. Подача электроэнергии будет восстанавливать поэтапно, до стабилизации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения.

29 октября в Минугля информировали об отключении электроэнергии в Мариуполе и прилегающих районах "в результате аварийной ситуации на одном из энергообъектов".

30 октября в восточной части ДНР были введены веерные отключения электроэнергии в связи с аварийной ситуацией в энергосистеме ЛНР. Причиной, по информации "Луганскэнерго", стали повреждения объектов энергетической инфраструктуры на территории ЛНР в результате внешнего воздействия.

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Метки: ДНР электроэнергия
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