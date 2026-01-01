Как указали в ведомстве, троих детей госпитализировали в Детскую краевую клиническую больницу имени Пиотровича. Их состояние медики оценивают как среднетяжелое. Семеро взрослых доставлены в городскую клиническую больницу имени профессора Войно-Ясенецкого. Один пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, шестеро помещены в отделение токсикологии, передает ТАСС.

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 21 ноября днем в бассейне "вышла из строя подстанция подачи хлора", в результате чего пострадали посетители. В ведомстве уточнили, что им оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.

"Проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении регионального главка СК в мессенджере "Макс".

Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщают региональные СМИ, пары хлора проникли в бассейн, где в тот момент находились десятки посетителей.

Впоследствии в администрации Хабаровска сообщили, что работа бассейна после ЧП с утечкой хлора приостановлена. Начата всесторонняя проверка, устанавливаются точные причины технологического сбоя.

В мэрии отметили, что на место происшествия незамедлительно прибыли расчеты МЧС, и скорая помощь, в кратчайшие сроки была проведена эвакуация. Здание покинули 30 человек, включая 10 детей.

Главный комплекс с бассейном спорткомплекса "Дельфин" находится в Хабаровске на улице Королёва. Там проводятся занятия для детей и взрослых. Это базовая площадка старейшей в городе школы олимпийского резерва по водным видам спорта, основанной еще в 1960-х. В здании оборудован закрытый 25-метровый бассейн, также есть залы для общей физической подготовки, йоги и танцевальных направлений.

Чем опасны пары хлора

Пары хлора – это токсичный газ, который при вдыхании мгновенно вызывает химический ожог слизистых оболочек и дыхательных путей. Тяжесть последствий зависит от концентрации вещества и времени нахождения в загазованной зоне.

При легком поражении обычно появляются такие симптомы, как жжение в глазах, першение горла, острый ринит. Возможны головные боли, субъективное ощущение удушья.

Отравление средней тяжести характеризуется появлением лающего кашля. Присутствует осиплость голоса, психомоторное возбуждение, рвота, тошнота, болезненность в эпигастральной области, дыхание учащается.

Тяжелое отравление парами хлора на начальной стадии протекает так же, как интоксикация среднего уровня, но симптомы выражены сильнее. Через некоторое время наступает период ремиссии, который продолжается несколько часов. После окончания этого этапа у больного усиливаются признаки одышки, возобновляются сухие и влажные хрипы, начинается тахикардия, развивается токсический отек легких.

Обновлено в 13:10.