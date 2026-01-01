В Тбилиси убили мужчину, предположительно россиянина

По сведениям ведомства, погибшему было около 40 лет. Подозреваемый скрылся с места преступления, ведется расследование. Причины конфликта пока неизвестны.

Как утверждают грузинские СМИ, мужчина приехал в Грузию всего два дня назад. По их версии, конфликт начался в магазине Spar неподалеку, после чего участники переместились в сторону улицы Бараташвили, где и произошло убийство.

Очевидец рассказал телеканалу Pirveli, что камеры в этом районе не работали, и "информации о том, что произошло и при каких обстоятельствах, не было".

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. На месте работают криминалисты.