Автомобили Hyundai, KIA и GAC чаще всего отзывали в России в 2025 году

Абраменков отметил, что отзыв транспортных средств – это корректирующее действие для защиты здоровья и безопасности граждан, имущества или окружающей среды.

"То, что касается так называемых кампаний прошлого года, многие из производителей, в том числе зарубежные, пошли нам навстречу, услышали все наши замечания и устранили несоответствия", – цитирует чиновника РИА Новости.

По словам Абраменкова, отзывные кампании касаются не только легковых автомобилей, но и общественного транспорта. Так, 1 апреля в Калининграде произошло возгорание троллейбуса модели "Авангард". В ходе проверки обнаружили целый ряд несоответствий, в частности, проблемы с батареей и неоткрытие дверей.

"К счастью, обошлось без жертв, но сам факт был очень серьезным. Такие троллейбусы просто не могут эксплуатироваться. В настоящее время эксплуатация такого транспорта запрещена до устранения всех выявленных нарушений", – заявил замминистра.

Процедура отзыва автомобилей в России – это комплекс мер по устранению заводских дефектов и несоответствий требованиям безопасности за счет производителя. Процесс регулируется федеральным законодательством и межгосударственным стандартом ГОСТ 34725–2021, который классифицирует риски дефектов на низкие, средние и высокие.

Как устроен процесс отзыва автомобилей

Выявление дефекта и согласование. Производитель или дилер находит брак (по жалобам клиентов или внутренним тестам) и разрабатывает программу ремонта. План мероприятий подлежит согласованию с Росстандартом.

Оповещение владельцев. Автопроизводитель или его официальный представитель рассылает письма или звонит владельцам подпадающих под отзыв машин. Также на портале "Госуслуги" работает автоматический сервис информирования. Уведомления приходят в личный кабинет, если в профиле добавлены данные СТС или VIN-номер автомобиля.

Проверка по VIN. Автовладелец может самостоятельно проверить машину на официальном сайте Росстандарта, введя VIN-код в специальном поисковом разделе транспортных средств.

Устранение неисправности. Владелец записывается к официальному дилеру. Все работы по замене дефектных деталей и ремонту проводятся абсолютно бесплатно, независимо от возраста машины и того, является ли автовладелец первым хозяином.

Ранее АвтоВАЗу пришлось отозвать 47,1 тыс. машин для установки оборудования.