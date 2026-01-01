JAC представила мощный 524-сильный гибридный пикап Hantu на базе модели T9

На международном автосалоне в китайском Чэнду в этом году компания JAC провела премьеру Hantu. Фактически это глубоко обновленный JAC T9, и теперь понятны ключевые отличия от прежней версии. Об этом пишет портал "Китайские автомобили".

Флагманский T9 вышел на российский рынок в 2024 году. В октябре 2025-го к нему добавился локализованный Sollers ST9.

Обе модели собирают в Ульяновске, на индустриальной площадке УАЗа.

Габариты исходного T9: длина 5 330 мм, колесная база 3 110 мм. Размеры кузова: 1520×1590×470 мм.

Под капотом доступны два мотора. Бензиновая турбо-четверка 2,0 л выдает 224 л.с. и 390 Н·м. Турбодизель того же объема – 163 л.с. и 410 Н·м.

В обоих случаях установлены 8-ступенчатый автомат и подключаемый привод Part-Time с жестким подключением передней оси.

Гибридная установка H-Power и запас хода JAC Hantu

Полные характеристики Hantu производитель пока не раскрыл. Подтверждено наличие подзаряжаемой гибридной системы H-Power: 2,0-литровый турбомотор в паре с двумя электродвигателями.

Совокупная мощность достигает 524 л.с., пик крутящего момента – 1 000 Н·м.

Пикап получил интеллектуальный полный привод с электронным управлением и блокировкой заднего дифференциала. Дальность хода на одной заправке и с подзарядками – около 1000 км.

Заявленная масса буксируемого прицепа – до 3500 кг.

Внешность и новый интерьер JAC Hantu

Снаружи Hantu близок к T9: мощные бамперы, расширители арок и крупная решетка с черными горизонтальными ламелями и синим логотипом JAC.

Главная стилистическая деталь – фирменная трехъярусная светодиодная оптика. В целом силуэт знакомый, а вот салон переработан кардинально.

Внутри по-прежнему два ряда сидений, но передняя панель полностью новая. Ее венчает 15,6-дюймовый сенсорный экран, ниже – компактный блок физических клавиш.

У прежнего T9 был 10,4-дюймовый вертикальный тачскрин. Мягкие материалы занимают около 70% отделки, предлагаются два варианта цветов: полностью черный и каштаново-коричневый.

На центральном тоннеле появились беспроводная зарядка для смартфона и крупный селектор АКП в "авиационном" стиле. Вместо прежней шайбы управления полным приводом – хромированные "тумблеры".

Переработан руль, а цифровая приборная панель выросла до 10,25 дюйма вместо прежних 7.

Сейчас JAC T9 у нас доступен в трех комплектациях. Две бензиновые – 3,72 и 3,76 млн руб. без учета скидок, дизельная – 3,82 млн руб.

Локализованный Sollers ST9 предлагается в двух бензиновых версиях: примерно 3,56 и 3,64 млн руб.