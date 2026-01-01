Российским покупателям заявлены две версии: бензиновая "Премиум" и гибридная "Техно Премиум". Гибрид по-прежнему поставляется из Китая и стоит 6,9 млн руб., при применении специальных предложений – 6,5 млн руб.

Бензиновый Tank 400 оснащен двухлитровым двигателем мощностью 245 л. с., девятиступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч – 9,7 с, средний расход АИ‑92 – 10,2 л на 100 км, объем бака – 80 л.

Гибридная установка сочетает двухлитровый ДВС и электромотор с суммарной отдачей 394 л. с., разгон до 100 км/ч – 6,8 с. Батарея емкостью 37,1 кВт·ч обеспечивает до 110 км хода на электротяге по циклу NEDC.

Габариты модели – 4985×1960×1905 мм, колесная база – 2850 мм. Дорожный просвет бензиновой версии – 235 мм.

Внедорожник может буксировать прицеп массой до 2,5 т, объем багажника – 566 л.

В салоне установлены 12,3‑дюймовая цифровая приборная панель, 16,2‑дюймовый сенсорный экран и проекционный дисплей.

Мультимедия поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, доступны встроенные сервисы "Яндекс", а голосовой ассистент распознает более 800 команд. Аудиосистема включает девять динамиков и сабвуфер, предусмотрен комплекс электронных ассистентов, в том числе интеллектуальный круиз-контроль. Палитра кузова: "зеленый ольхон", "черный богдо", "серебристый сихоте" и "серый куштау". Интерьер – черный или черно‑красный.

О стратегическом партнерстве GWM и "Автотора" объявили в марте. Первым локализовали Tank 300, в сентябре стартовала сборка второго поколения Haval H9, в октябре начался выпуск Tank 500 в бензиновой и гибридной версиях.