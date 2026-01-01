Внедорожники Tank 400, Tank 500 и Haval H9 начнут собирать в Калининграде

Tank 400

Автомобиль Tank 400 отличается подчеркнуто мощной и агрессивной внешностью, подкрепленной внушительными размерами. Длина машины составляет 4985 мм, ширина – 1960 мм, а высота достигает 1905 мм. Расстояние между осями равно 2850 мм, а дорожный просвет – 235 мм, пишет "За рулем".

Если раньше такие внедорожники поставлялись в Россию исключительно из Китая, то теперь для отечественных покупателей доступна версия с двухлитровым турбированным бензиновым двигателем на 245 л. с., работающим в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Представители бренда ранее анонсировали скорый выход гибридной модификации Hi4-T под названием "Техно Премиум". Ее силовая установка является комбинированной и включает 2-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 231 л. с. и электромотор на 163 л. с. Общая пиковая мощность системы достигает 394 л. с. при крутящем моменте в 750 Н·м. Тяговая батарея емкостью 37,1 кВт·ч обеспечивает около 110 км хода исключительно на электротяге.

В настоящий момент бензиновая комплектация "Премиум" предлагается по цене от 6.299.000 рублей, а за гибридную версию просят 6.999.000. Пока остается неизвестным, как на стоимость повлияет перенос производства на завод "Автотор" в Калининграде.

Tank 500

Флагманский внедорожник Tank 500 превосходит младшую модель по габаритам: 5078 × 1934 × 1905 мм при аналогичной колесной базе в 2850 мм. Клиренс у него немного меньше – 224 мм. Зато выбор силовых установок здесь значительно шире.

Доступны три варианта.

Классический гибрид: сочетание двухлитрового ДВС и электродвигателя общей отдачей 299 л. с. и аккумулятором на 1,75 кВт·ч (без возможности зарядки от розетки). Расход топлива такой версии составляет 8,5 литра на 100 км.

Подзаряжаемый гибрид (PHEV): обладает той же пиковой мощностью в 394 л. с., что и аналогичный Tank 400, но расходует всего около 2,1 литра на 100 км.

Топовая бензиновая версия: оснащается трехлитровым двигателем V6 мощностью от 299 до 354 л. с. с расходом топлива 11,5 литра. Во всех случаях устанавливается девятиступенчатый автомат.

Важная особенность: после начала сборки в России эта модель прошла сертификацию как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Стоимость автомобилей 2026 года варьируется от 7.199.000 до 9.199.000 рублей.

Haval H9

Главной новостью для ценителей марки стало возвращение дизельной версии Haval H9. Ранее она покинула российский рынок из-за резкого увеличения утилизационного сбора и низкого спроса. Однако локализация производства и текущие экономические условия, по всей видимости, побудили компанию изменить стратегию.

Дизельный рамный внедорожник получил 2,4-литровый турбомотор мощностью 186 л. с. Он работает в связке с девятидиапазонным гидротрансформатором, потребляя в смешанном цикле 9,1 литра топлива.

Бензиновая модификация комплектуется двухлитровым мотором и восьмиступенчатым автоматом. Заявленный расход горючего для нее выше – 10,6 литра на 100 км.

Кузов модели имеет довольно массивные пропорции: 4950 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1930 мм в высоту. Колесная база и клиренс идентичны показателям старшего Tank – 2850 и 224 мм соответственно. Официальные цены на автомобиль начинаются от 4.799.000 рублей и доходят до 5.299.000 рублей.

Какие китайские машины собирает завод "Автотор" в Калининграде?

Kaiyi (бренд концерна Chery) – седаны E5, кроссоверы X3 и X3 Pro.

BAIC – седаны U5 Plus, кроссоверы X35, X55, X75, а также рамные внедорожники BJ40.

SWM – семейные кроссоверы G01, G01 F и G05 Pro.

Jetour – городские и туристические кроссоверы (включая модель Dashing).

Changan – контрактная сборка популярных моделей бренда.

Deepal (суббренд Changan) – высокотехнологичные кроссоверы и электромобили (например Deepal G318).

Dongfeng / Forthing – кроссоверы линейки Dongfeng (включая купе-кроссоверы ix5 и ix7) и минивэны Forthing.

Tank – рамные внедорожники Tank 300, Tank 400 и Tank 500.

Haval – новое поколение крупного рамного внедорожника Haval H9.

Foton – малотоннажные и среднетоннажные грузовики.

JMC (Jiangling Motors) – коммерческие пикапы и грузовые автомобили.

Dongfeng Sokon (DFSK) – легкий коммерческий транспорт и компактные фургоны.

"Амберавто" / JMEV – под собственным калининградским брендом "Амберавто" собирается электромобиль модели Еди (Yi), разработанный совместно с китайской JMEV.

Ранее Changan подтвердил сборку 14 тысяч машин на "Автоторе".