Парковочные тарифы поменяют в Москве 25 декабря

Как можно убедиться из собственных данных дептранса, число участков улиц, где запланировано "изменение тарифов", многократно превосходит число тех, где тариф будет снижен.

"На участках с загрузкой 80–90% тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковочных мест и не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы", – указывают в департаменте.

На 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка этих парковок составляет менее 50%

Участки ряда улиц войдут в зону резидентных разрешений. Изменения согласованы с муниципальными депутатами. Местные жители могут продолжать оставлять свои машины бесплатно при оформлении резидентного разрешения – с 20:00 до 8:00 без оплаты или круглосуточно за 3000 рублей в год.

Интересно, что сообщение об этом в соцсетях дептранса открывается ссылкой на благоустройство. Как утверждается, "все деньги с оплаты уличных парковок направляют на благоустройство". Ведь уже более 11.000 дворов за последние 10 лет "сделали красивее, современнее и безопаснее".

“На эти деньги обновляют детские и спортивные площадки, дороги, скверы и другие городские объекты. Средства от оплаты распределяют для обустройства по всему городу. Планы и отчеты публикуют на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок»", – продолжают в ведомстве.

Совсем недавно, 30 октября, в дептрансе рассказывали, что с 17 декабря динамический тариф заработает еще на 236 участках улиц. Его потолок повысят до 950 руб. В пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку.