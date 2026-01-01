Плюсы и минусы гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения

Содержание:

Технические характеристики и особенности силовой установки Outlander PHEV

Силовая установка сочетает 2,4-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная отдача составляет 306 л.с.

В гибридном режиме заявлено ускорение до 100 км/ч за 7,9 секунды. Об этом во вторник, 25 августа 2026 года, пишет 110km.ru.

Запас хода на электричестве и особенности зарядки

На электротяге кроссовер развивает до 135 км/ч и способен проехать до 86 км по циклу WLTP. Па практике показатель ближе к 70 км. По данным ADAC, переход между режимами происходит плавно, а уровень шума в салоне низкий даже при подключении бензинового мотора. При движении 130 км/ч отмечены аэродинамические шумы, связанные с панорамным люком.

Архитектура зарядки стала одной из ключевых особенностей модели. Несмотря на поддержку быстрой зарядки, используется разъем CHAdeMO, который редко встречается на новых станциях в России и Европе.

При подключении к бытовой розетке или домашней станции мощность ограничена 3,5 кВт, полный цикл занимает более шести часов. Для владельцев без стационарного места зарядки это создает дополнительный дискомфорт, в том числе из-за рисков штрафов за длительную стоянку на публичных точках.

Энергопотребление в электрическом режиме составляет 32,7 кВтч на 100 км, что связано с потерями при медленной зарядке. После разрядки аккумулятора расход бензина достигает 9,3 л на 100 км, что выше среднего показателя для класса.

Изменения в интерьере и эргономика мультимедийной системы

Интерьер ориентирован на сочетание традиционного управления и современных функций. Отделочные материалы заметно улучшены: мягкие поверхности и искусственная кожа формируют ощущение премиальности, дешевый пластик отсутствует, уровень сборки сопоставим с немецкими конкурентами.

Для смартфонов доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, установлена аудиосистема Yamaha с 12-ю динамиками. При этом голосовое управление срабатывает нестабильно.

Органы управления совмещают физические кнопки и сенсорный дисплей. Часть настроек вынесена в меню, что усложняет быстрый доступ. Работа электронных помощников вызывает претензии. Система контроля внимания водителя и ограничитель скорости воспринимаются как чрезмерно навязчивые, их отключение требует нескольких действий, а после перезапуска двигателя параметры возвращаются к настройкам по умолчанию.

Управляемость, комфорт и поведение на дороге

По уровню комфорта Outlander ориентирован на семейную аудиторию: салон просторный, сиденья удобные, багажник обеспечивает достаточный объем. Ограничением может стать уменьшенная высота потолка второго ряда из-за панорамного люка.

Подвеска настроена на баланс комфорта и управляемости, однако при резких маневрах на высокой скорости заметны крены кузова, а система стабилизации вмешивается с задержкой. В тестах объезда препятствий автомобиль продемонстрировал не лучший результат по устойчивости.

Оснащение, стоимость и гарантия

Базовое оснащение включает светодиодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль и расширенный набор ассистентов. За дополнительные опции, включая кожаный салон и панорамную крышу, предусмотрена доплата.

В Германии стоимость топовой версии приближается к 64 тыс. евро (около 6,3 млн рублей по текущему курсу).

Гарантия на автомобиль – 5 лет, с возможностью продления до 8 лет при регулярном обслуживании у официального дилера.

Итоги и особенности выбора

Модель может заинтересовать покупателей, которым требуется просторный и технологичный семейный кроссовер с возможностью ежедневных поездок на электротяге.

При выборе следует учитывать специфику зарядной инфраструктуры, сравнительно высокий расход топлива на длинных маршрутах, особенности работы электронных ассистентов, а также ограничения по буксировке прицепов.