Подготовка автомобиля к осени: 5 критических узлов, которые нужно проверить до затяжных дождей

Во-первых, необходимо обновить технические жидкости до наступления заморозков. Одновременно рекомендуется прочистить дренажные каналы кузова, чтобы вода не скапливалась в порогах.

Второй блок касается видимости. Изношенные стеклоочистители оставляют грязные разводы и способны поцарапать стекло. Если на поверхности лобового образовался известковый налет от высохших капель, в сумерках фары встречных машин создают опасные блики. Решение – своевременная замена дворников и использование специальных очистителей стекла. Об этом в беседе с журналом "За рулем" в субботу, 29 августа 2026 года, рассказал руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин.

Третье направление – тормозная система. При износе колодок "до остатка в пару миллиметров" или появлении на дисках глубоких борозд откладывать визит на СТО нельзя.

Четвертый элемент – оптика. Запотевание фар указывает на разгерметизацию корпуса и требует диагностики. Полировка мутных рассеивателей и регулировка светового пучка повышают безопасность и снижают риск ослепления встречных водителей.

Наконец, внимание стоит уделить общему состоянию светотехники и стекол в комплексе с расходниками. Своевременная замена изношенных элементов и профилактика загрязнений помогают сохранить обзор и управляемость автомобиля в неблагоприятных погодных условиях.