Представлено пятое поколение кроссовера BMW X5 в кузове G65

Автомобиль сохранил прежнюю технологическую основу, но радикально изменился внешне и внутри, а также получил беспрецедентно широкую моторную гамму, включающую даже экологически чистые альтернативные версии.

Дизайн и интерьер BMW X5

Внешность кроссовера G65 выполнена по мотивам новой стилистики Neue Klasse. Фирменные радиаторные решетки-"ноздри" уменьшились в габаритах, а главными нововведениями в экстерьере стали интегрированные в фары светящиеся элементы в форме "иксов" и скрытые дверные ручки, расположенные прямо на подоконной линии.

Кузов автомобиля стал крупнее. Длина увеличилась на 59 мм, а колесная база выросла на 60 мм по сравнению с четвертым поколением. Дорожный просвет (клиренс) новинки равен 226 мм, а багажная дверь отныне сделана монолитной и цельной.

Салон кроссовера практически полностью повторяет внутреннее убранство актуальных генераций i3 и машин третьей серии. Покупателям предложат выбор между двух- и четырехспицевыми рулевыми колесами.

В перечень доступных платных опций включены отдельный информационный дисплей для переднего пассажира, а также премиальные декоративные элементы отделки из натурального сланца или премиального стекла.

Платформа и технические характеристики BMW X5

Несмотря на статус новой генерации, модель базируется на архитектуре CLAR, которая эксплуатируется немецким концерном еще с 2015 года. Глубокая модернизация проверенной тележки позволила инженерам подготовить сразу пять абсолютно разных версий силовых установок. Есть бензиновые, дизельные, подключаемые гибридные, полностью электрические, а в перспективе – и водородные модификации.

Линейка классических ДВС представлена трехлитровыми рядными "шестерками". Бензиновый вариант выдает 400 л. с., а дизельный – 313 сил. Оба агрегата работают в паре с мягкогибридной 48-вольтовой системой стартер-генератора.

Также анонсированы две полноценные гибридные установки (PHEV) с возможностью подзарядки от сети. В их основе лежит тот же трехлитровый бензиновый мотор, форсированный до 313 или 426 л. с., который функционирует совместно с 197-сильным электрическим двигателем. Исключительно на запасе электричества такие автомобили способны преодолевать около 100 км пути.

Полностью электрическое исполнение под собственным индексом BMW iX5 оснащается двухмоторной системой полного привода суммарной мощностью 578 л. с. Электромобиль базируется на прогрессивной 800-вольтовой архитектуре и укомплектован емкой аккумуляторной батареей на 141 кВт·ч.

Заявленный паспортный запас хода на одном заряде доходит до 845 км. Бортовая система поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 460 кВт. При этом максимальная скорость электромобиля принудительно ограничена электроникой на отметке 210 км/ч, в то время как модификации с двигателями внутреннего сгорания могут развивать традиционные 250 км/ч.

Официальной информации о технической начинке серийного водородного кроссовера производитель пока не раскрывает. При этом компания подтвердила, что позже в продажу поступят традиционные версии с бензиновыми двигателями V8 – как стандартные гражданские, так и "заряженная" флагманская модификация от спортивного М-подразделения.

Сейчас BMW проводит дорожные испытания батарейной версии кроссовера X7. По данным Autoblog, опубликовавшего шпионские снимки прототипа, электромодификация выйдет одновременно со сменой поколения по аналогии с X5.