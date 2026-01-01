Производство легковых автомобилей в России снизилось

Специфическая ситуация зафиксирована непосредственно в середине лета. Июльская статистика зафиксировала локальное проседание графиков: за месяц заводы отгрузили лишь 65,8 тысячи легковых машин. Текущий объем оказался на 1,7% ниже уровня, продемонстрированного предприятиями за тот же месяц прошлого года.

Грузовой сегмент, напротив, показал противоположный вектор развития. В долгосрочной перспективе с января по июль сборка грузовиков сократилась на 8,4%, зафиксировавшись на отметке в 70,2 тысячи единиц. При этом июль отыграл падение резким скачком: производители сдали 9,9 тысячи машин, превысив прошлогодний график сразу на 21,3%.

Основным фактором временного снижения темпов сборки легковушек эксперты называют плановые летние корпоративные отпуска, которые традиционно приходятся на начало месяца. К концу периода предприятия возвращаются к стандартному режиму функционирования.

В текущем сезоне конвейеры для технического обслуживания и отдыха персонала одновременно останавливали АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ и тульский завод Haval.

Локальная приостановка сборочных линий не повлияет на долгосрочные планы брендов, так как заводы сформировали необходимый складской запас дилерам на время простоя.

Дополнительным стабилизирующим фактором выступает планомерное импортозамещение критических автокомпонентов. Профильные российские заводы продолжают наращивать производство элементов подвески, тормозных систем и штампованных деталей, снижая зависимость сборочных площадок от зарубежных логистических цепочек.