Адаму Драйверу предложили роль злодея Себастьяна Шоу в новых "Людях Икс"

Выбор Шоу соотносится с недавним назначением Самары Уивинг на роль Эммы Фрост, которая в комиксах тесно связана с этим персонажем.

Параллельно инсайдеры сообщают о других возможных назначениях. Джон Хэмм может получить роль Мистера Зловещего. На роль профессора Ксавье прошел пробы Кристофер Эбботт, которого считают основным претендентом, хотя в сети продолжает циркулировать слух о Билле Скарсгарде.

В отношении Циклопа указывается, что до утверждения Кита Коннора в шорт-листе значились Эйса Германн и Купер Хоффман.

Если соглашение с Драйвером будет достигнуто, это завершит многолетние попытки Кевина Файги пригласить актера в киновселенную Marvel. Режиссером перезапуска назначен Джейк Шрейер.

Ожидается, что Marvel может представить часть актерского состава на грядущей выставке D23. Сюжет проекта не раскрывается, однако формирование команды мутантов обозначено все отчетливее.

Основной съемочный процесс нового фильма официально запланирован на первую половину 2027 года. Актриса Сэди Синк подтвердила, что производство супергеройского экшена уже зафиксировано в ее рабочем графике перед началом съемок в сериале для FX и независимой студии A24.

Производственной базой для команды режиссера Джейка Шрейера станут павильоны британского студийного комплекса Pinewood, а мировую премьеру картины руководство студии Marvel наметило на лето 2028 года.

Актриса официально играет юную телепатку Джин Грей. Полноценный дебют героини на больших экранах состоялся в недавнем блокбастере про Человека-паука, где персонаж Синк выступил в качестве преследуемого правительством подростка со сверхмощными способностями к телекинезу.

По заверениям создателей проекта, грядущий сольный фильм покажет эволюцию Джин Грей от напуганной одиночки до ключевой фигуры в команде мутантов. При этом актриса призналась, что пока держится обособленно от кастинга остальных участников и еще не пересекалась на пробах с потенциальными коллегами по площадке.