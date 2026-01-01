Чарли Ханнэм и Эмилия Кларк выживают в преступном мире в тизере сериала "Криминал"

Сюжет переносит зрителей в жестокий и циничный мир, где закон не имеет силы. В центре истории оказываются два друга детства, чьи судьбы разошлись в противоположных направлениях из-за разного взгляда на наследие прошлого.

Один из главных героев отчаянно пытается порвать с криминальным миром и начать жизнь с чистого листа, в то время как его напарник сознательно погружается на самое дно преступного синдиката. Его цель – повторить путь своего отца и стать таким же безжалостным и авторитетным грабителем.

Противостояние личных амбиций и старой дружбы разворачивается на фоне жестоких разборок и предательства.

Тизер представила компания Amazon.

В главных ролях – Чарли Ханнэм ("Сыны анархии"), Эмилия Кларк ("Игра престолов"), Адриа Архона ("Андор"), Люк Эванс ("Хоббит: Битва пяти воинств") и другие.

Главной гарантией качества для фанатов стало то, что за экранизацию отвечает сам Эд Брубейкер – автор оригинального графического романа. Он лично возглавил команду сценаристов, что позволило бережно перенести на экран густую атмосферу графического нуара, за которую первоисточник получил множество престижных премий в индустрии комиксов.

Последние работы Чарли Ханнэма

После завершения съемок в сериале "Сыны анархии" актер долгое время отдавал предпочтение полному метру, однако в 2025–2026 годах он триумфально вернулся на телевидение в главных ролях крупных стриминговых проектов.

Основным его успехом последнего времени стали съемки в шпионском триллере "Наследие шпионов" (Legacy of Spies), где он перевоплотился в оперативника Алека Лимаса в масштабной экранизации романов Джона ле Карре.

Осенью 2026 года Ханнэм также присоединился к знаменитой антологии Райана Мёрфи "Монстр", сыграв в четвертом сезоне, посвященном громкому делу Лиззи Борден.

До этого актер отметился в фантастической дилогии Зака Снайдера "Мятежная Луна" на Netflix в образе харизматичного наемника Кая.

Последние работы Эмилии Кларк

Актриса активно экспериментирует с жанрами, совмещая продюсерскую деятельность, съемки в независимом кино, шпионских комедиях и озвучку анимационных фильмов.

Одной из ярких недавних работ Кларк стал комедийно-шпионский сериал "Пони" (Ponies), вышедший в начале 2026 года. В нем она сыграла Беатрис – секретаршу американского посольства в Москве 1970-х годов, которая вынуждена стать тайным агентом после гибели своего мужа.

Также Кларк спродюсировала и исполнила главную роль в фантастической мелодраме "Следующая жизнь" (Next Life) в дуэте с Эдгаром Рамиресом.

Кроме того, ее голосом говорит птица Пиппа в мрачной сатирической анимации "Свинтусы" по книге Роальда Даля.