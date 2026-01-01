"Человек-паук: Новый день" обошел фильм "Мстители: Эра Альтрона" по кассовым сборам

Выше в рейтинге остаются три проекта: "Человек-паук: Нет пути домой" ($ 1,926 млрд), "Мстители: Война бесконечности" ($ 2,04 млрд) и "Мстители: Финал" ($ 2,79 млрд).

По оценкам, озвученным ранее аналитиками, итоговые сборы ленты про Питера Паркера достигнут $2 млрд, что дает ей шанс войти в тройку самых кассовых проектов Marvel.

Сюжет "Человека-паука 4"

События картины разворачиваются спустя четыре года после того, как мир полностью забыл, кто такой Питер Паркер. Главный герой живет в абсолютном одиночестве в Нью-Йорке. У него больше нет поддержки Мстителей, друзей и высокотехнологичных костюмов Тони Старка – он возвращается к истокам и патрулирует улицы в простом самодельном трико, сотрудничая с местной полицией.

Основной конфликт фильма строится вокруг противостояния Человека-паука с Департаментом по контролю ущерба. Эта правительственная организация начинает охоту на людей с необычными способностями. Питер оказывается втянут в паутину заговоров, когда пытается помочь скрыться одной из преследуемых девушек.

Параллельно герой переживает тяжелый внутренний кризис. Постоянный стресс и одиночество начинают напрямую влиять на его суперсилы, заставляя Паркера искать способ совладать с собственным телом и не потерять человечность.

В российских кинотеатрах фильм появится неофициально с 20 августа.

Почему "Человек-паук: Новый день" так собирает кассу

Блокбастер "Человек-паук: Новый день" показал исторический старт, заработав $1,15 млрд всего за первую неделю мирового проката. Фильм установил абсолютный рекорд по сборам за первый уикенд в США ($360 млн), обогнав прошлых лидеров Marvel, и стал вторым по скорости сбора миллиарда в истории мирового кино.

Вот пять главных причин, почему картина так мощно хайпует и бьет рекорды:

Долгожданное продолжение жесткого клиффхэнгера

Предыдущая часть "Нет пути домой" закончилась тем, что весь мир, включая близких друзей, полностью забыл Питера Паркера. Зрители ждали продолжения этой истории несколько лет. Желание узнать, как герой справится с абсолютным одиночеством, создало огромный ажиотаж. Фанаты массово штурмуют кинотеатры в первые дни, чтобы банально не поймать спойлеры в сети.

Сумасшедший маркетинговый бюджет

Кинокомпания Sony превратила продвижение фильма в глобальную маркетинговую машину, потратив на рекламу космические $309 млн (при бюджете производства в $225 млн). Реклама забила Таймс-сквер и Бруклинский мост, а прямо перед премьерой для фанатов устроили масштабный мировой квест "охота за сокровищами". Паук был буквально везде.

Взрослый, мрачный тон и крутые кроссоверы

Зрителям и критикам (90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) очень зашел новый "заземленный" формат истории. Питер наконец-то повзрослел, решает суровые уличные проблемы и жестко дерется.

При этом Marvel грамотно завлекла фанатов неожиданными появлениями других любимых персонажей – например, в сюжете активно задействован Каратель (Фрэнк Касл) в исполнении Джона Бернтала.

Безумная популярность Тома Холланда и Зендеи

Экранный и жизненный дуэт Холланда и Зендеи сейчас находится на пике своей популярности. Совместный фандом актеров настолько огромен, что привлекает в кинотеатры даже тех людей, которые в принципе не увлекаются супергероикой и комиксами. Для них этот фильм – в первую очередь новая большая драма с любимыми звездами.

Эффект скрытности и секретные актеры

Marvel и Sony до последнего скрывали важные детали каста. Например, участие Сэди Синк (звезды сериала "Очень странные дела") в роли Джин Грей вообще не анонсировали до самой премьеры. Интрига вокруг того, кто еще из тайных актеров появится на экране, заставила людей скупать билеты на утренние сеансы.