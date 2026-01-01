"Дюна", "Голодные игры" и новые "Мстители": главные кинопремьеры с сентября по декабрь 2026 года

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"Практическая магия 2" – 11 сентября

Сандра Буллок и Николь Кидман возвращаются к ролям сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс спустя 28 лет после оригинальной "Практической магии". На этот раз история сосредоточена уже на следующем поколении семьи. Старшая дочь Салли Кайли обнаруживает у себя магические способности и узнает о семейном проклятии. Женщины семейства Оуэнс снова объединяются, чтобы снять заклятие, преследующее их род, и отправляются для этого из Массачусетса в Великобританию.

В фильме также играют Джои Кинг, Ли Пейс, Мэйси Уильямс, Дайэнн Уист и Стокард Ченнинг.

"Диггер" – 2 октября

Том Круз впервые за долгое время выступает не в привычном для себя экшен-амплуа. Он играет миллиардера и нефтяного магната Диггера Роквелла, который пытается доказать всему миру, что способен стать спасителем человечества. Правда, перед этим он спровоцировал экологическую катастрофу, которая может привести к ядерной войне. Герою приходится в срочном порядке исправлять последствия собственных действий.

Фильм снял Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор "Бёрдмэна" и "Выжившего". Вместе с Крузом играют Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюллер, Майкл Стулбарг и Джесси Племонс. Фильм снят в VistaVision и выйдет также в IMAX.

"Восставший" – 9 октября

Эндрю Гарфилд играет английского фермера, который оказывается в центре восстания против короля Ричарда II. Высокие налоги, произвол знати и недовольство крестьян приводят к вооруженному мятежу.

Режиссер фильма – Пол Гринграсс, известный по фильмам о Джейсоне Борне и историческим драмам.

"Социальная расплата" – 9 октября

Режиссер Аарон Соркин возвращается к миру оскароносной "Социальной сети" (2010). Новый фильм – не прямое продолжение истории Марка Цукерберга, а самостоятельная история, связанная с событиями вокруг основанной им соцсети. В центре сюжета – бывшая сотрудница компании Франсес Хауген, которая в 2021 году передала журналистам внутренние документы компании и стала одним из самых известных корпоративных информаторов последних лет.

Франсес Хауген играет Майки Мэдисон, журналиста The Wall Street Journal Джеффа Хорвицa – Джереми Аллен Уайт, а Марка Цукерберга – Джереми Стронг. Также в фильме заняты Вунми Мосаку, Бетти Гилпин, Билли Магнуссен и Билл Бёрр. Соркин выступил сценаристом и режиссером.

"Клара и солнце" – 22 октября

Экранизация романа Кадзуо Исигуро о мире, где искусственные компаньоны становятся частью жизни людей. Дженна Ортега играет Клару – робота, созданного для того, чтобы быть искусственной подругой ребенка. Ее покупают родители Джози, девочки, пережившей тяжелую болезнь и семейную трагедию. Клара постепенно становится частью семьи и пытается понять человеческие чувства.

В фильме также играют Эми Адамс, Миа Тариа, Стив Бушеми, Наташа Лионн и Саймон Бейкер. Режиссер – Тайка Вайтити.

"Плетёный муж"- 23 октября

Оливия Колман играет женщину, которая чувствует себя изгоем в небольшом рыбацком поселке и решает заказать себе мужа, сделанного из плетеного материала. Постепенно необычная история превращается в романтическую фантазию с элементами черного юмора и сказки.

В главных ролях также Александр Скарсгард, Питер Динклэйдж и Элизабет Дебики. Режиссеры и сценаристы – Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон.

"Голодные игры: Рассвет Жатвы" – 19 ноября

Новый приквел "Голодных игр" переносит действие на 24 года назад относительно истории Китнисс Эвердин. В мире "Голодных игр" жестокое государство Панем каждый год заставляет подростков из 12 бедных округов участвовать в смертельном реалити-шоу для устрашения граждан. В центре сюжета – молодой Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс, который сам становится участником 50-х Голодных игр – юбилейных Игр с удвоенным числом трибутов.

Хеймитча играет Джозеф Зада. В фильме также снимались Маккенна Грейс, Уитни Пик, Майя Хоук, Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Киран Калкин и Рэйф Файнс. Режиссер – Фрэнсис Лоуренс, снявший несколько предыдущих частей франшизы.

"Дальнейшие злоключения Клиффа Бута" – 25 ноября

Брэд Питт возвращается к роли Клиффа Бута из "Однажды в Голливуде". Однако теперь герой уже не просто каскадер: он становится человеком, который решает проблемы голливудских студий.

Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером стал Дэвид Финчер. Питт вновь работает с Финчером после "Семи" и "Бойцовского клуба". В фильме также играют Элизабет Дебики, Яхья Абдул-Матин II, Карла Гуджино, Скотт Каан и Тимоти Олифант. В IMAX фильм выйдет 25 ноября, а затем появится на Netflix.

"Дюна: Часть третья" – 17 декабря

Третья часть саги Дени Вильнёва переносит действие примерно на 17–20 лет вперед после событий предыдущего фильма. Пол Атрейдес стал императором, но его власть оказывается под угрозой. Священная война, начатая во имя Пола, вышла из-под контроля, а против императора формируется заговор.

Тимоти Шаламе возвращается к роли Пола, Зендея вновь сыграет Чани. Также в фильме играют Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа, Роберт Паттинсон, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Фильм основан на романе Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".

"Мстители: Судный день" – 18 декабря

Студия Marvel собирает в одном фильме сразу несколько поколений своих героев. Главным противником становится Виктор фон Дум, которого, к радости поклонников, играет Роберт Дауни-младший – к роли "Железного человека" ему больше не вернуться, поскольку герой мертв. Это его первое возвращение во вселенную супергероев Marvel после завершения истории Тони Старка, но теперь он играет одного из ее главных злодеев.

В фильме должны пересечься Мстители, Фантастическая четверка, Громовержцы и Люди Икс. Среди актеров – Крис Хемсворт, Крис Эванс, Пол Радд, Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и Джеймс Марсден. Подробности сюжета Marvel пока держит в секрете, но основой истории станет столкновение героев с Доктором Думом и угроза для нескольких вселенных.

Кстати, премьеру "Мстителей: Судный день" (встречается также название "Мстители: Доктор Дум") могут сдвинуть с 18 на 11 декабря – чтобы фильму не пришлось конкурировать в прокате с "Дюной".