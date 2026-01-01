Джулианна Мур сходит с ума по Станиславскому в трейлере фильма "Дебют"

В мировых кинотеатрах картина появится в декабре, а официальный релиз в России запланирован на 24 декабря благодаря дистрибьютору "Вольга".

О чем фильм "Дебют"

Действие фильма разворачивается в ретроэстетике 1990 года – эпохе до появления мобильных телефонов. В центре сюжета – застенчивая и подавленная домохозяйка Мона Фридман из Нью-Джерси (Джулианна Мур).

Ее дети вот-вот покинут родительский дом, семья почти не обращает на нее внимания, и женщина решает найти новый смысл жизни в местном любительском театре. Мона неожиданно успешно проходит кастинг и получает эпизодическую роль в вымышленном мюзикле 1970-х годов "Любопытные соседи".

Руководит постановкой суровый, деспотичный и давно разочаровавшийся в профессии режиссер Джерри в исполнении Пола Джаматти. Пытаясь заставить робкую Мону раскрыться и вытащить из нее настоящие эмоции, он устраивает на репетициях жесткие испытания. Однако метод дает неожиданный побочный эффект: уставшая жить ради других Мона настолько глубоко погружается в образ, что избавляется от внутренних зажимов, обретает безумную уверенность и превращается в фанатичного адепта системы Станиславского.

В итоге скромная домохозяйка объявляет настоящую войну режиссеру ради защиты "актерской целостности" своей маленькой роли, что полностью переворачивает жизнь ее семьи.

Актеры и режиссер фильма "Дебют"

Главные роли в картине исполнили лауреаты и номинанты на "Оскар" Джулианна Мур ("Комната по соседству") и Пол Джаматти ("Оставленные").

Айзенберг ранее уже работал с Мур в своем дебютном фильме "Когда ты закончишь спасать мир". В звездный актерский состав также вошли Хэлли Бейли ("Русалочка"), Бернадетт Питерс, Гавана Роуз Лю, Колтон Райан и сам Джесси Айзенберг.

Джесси Айзенберг не только срежиссировал фильм по собственному сценарию, но и лично написал все тексты и 13 оригинальных песен для мюзикла внутри картины.

Одним из продюсеров выступила Эмма Стоун через свою компанию Fruit Tree.

Мировая премьера "Дебюта" состоялась на престижном кинофестивале в Теллурайде, где фильм вызвал восторг у критиков и получил сравнения с работами Чарли Кауфмана и братьев Коэн. Киноэксперты уже прогнозируют ленте участие в грядущей оскаровской гонке.