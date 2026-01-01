Группа Pink Floyd анонсировала переиздание альбома Animals в честь 50-летия пластинки

Выход юбилейного издания запланирован на 22 января 2027 года. Оно будет представлено в виде бокс-сета, куда войдут пять компакт-дисков, три виниловые пластинки, а также 64-страничная книга в твердом переплете.

В нее включат редкие снимки группы, рассказы музыкантов и эссе американского писателя Джонатана Летема. Отдельная глава будет посвящена воспоминаниям дизайнера Обри Пауэлла о том, как придумали и сняли знаменитую обложку с летающей свиньей над лондонской электростанцией Баттерси. Об этом говорится в официальном заявлении коллектива.

В новую версию войдут ранее не публиковавшиеся композиции. Среди них – полная запись концерта 1977 года в американском городе Окленд (штат Калифорния), сделанная поклонником группы Райнхардом Хольвайном, который тогда был подростком.

В переиздание также включат ранние студийные версии песен Dogs и Sheep, композицию Studio Jam и трек Young Nicholas Jon авторства одного из основателей группы, бас-гитариста Роджера Уотерса.

Для коллекционеров группа подготовила эксклюзивные форматы звука и оформления. Бокс-сет будет содержать диск blu-ray с многоканальным сведением альбома в Dolby Atmos и 5.1 Surround Sound.

За полное обновление звука и создание новых миксов в Dolby Atmos отвечал Джеймс Гатри (James Guthrie). Это легендарный звукорежиссер, который работает с Pink Floyd с 1978 года и руководил сведением альбома The Wall.

Кроме того, в продажу поступят лимитированные дизайнерские виниловые пластинки в оранжевом и песчаном оттенках. По воспоминаниям барабанщика Ника Мейсона, работа над оригинальным релизом стала важной вехой для группы, так как Animals записывался на их собственной, только что построенной лондонской студии Britannia Row.

Одновременно с анонсом переиздания музыканты выпустили на стриминговых платформах первый цифровой сингл – им стала редкая, укороченная для радиостанций версия трека Sheep (Original Radio Edit) 1977 года, которая ранее никогда не издавалась коммерчески.

Как отметил гитарист Дэвид Гилмор, на агрессивный и жесткий характер этой пластинки во многом повлияла протестная атмосфера эпохи расцвета панк-рока.

Весь материал для этого релиза оцифровывался напрямую с оригинальных четвертьдюймовых аналоговых мастер-лент 1976–1977 годов, которые специально извлекли из архивного хранилища группы.

Официальный предзаказ на все физические носители и делюкс-бокс открывается по всему миру уже сегодня, 6 ноября 2026 года, ровно за два с половиной месяца до релиза.

Об альбоме Animals

Animals – 10-й студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальная пластинка, ставшая одной из ключевых в дискографии коллектива.