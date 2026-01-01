9 августа 2026
USD 82.17 +0.76 EUR 94.84 +0.78
Новости Культура
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Кассовые сборы фильма "Одиссея" превысили миллиард долларов

Кассовые сборы фильма "Одиссея" превысили миллиард долларов

Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" за три недели мирового проката собрал более $1 млрд.

В США "Одиссея" заработала $429,7 млн, международные сборы достигли $570,3 млн. Релизы на ключевых рынках продолжаются: 5 августа премьера состоялась в Южной Корее, 14 августа картина выйдет в Китае, 11 сентября – в Японии, сообщает Deadline.

За пределами США наибольшие сборы показаны в Великобритании/Ирландии ($75,3 млн), Франции ($52,4 млн) и Италии ($46,9 млн).

По данным издания, "Одиссея" стала пятым фильмом, преодолевшим порог $1 млрд в этом году. Ранее этого результата достигли "История игрушек 5", "Майкл", "Супер Марио: Галактическое кино" и "Человек-паук: Новый день".

"Одиссея" стала 65-м фильмом в истории кинематографа, собравшим более $1 млрд в мировом прокате. Лидером списка является фильм "Аватар", касса которого превысила $2,9 млрд. Причем самым прибыльным мультфильмом является китайский "Нечжа побеждает Царя драконов", вышедший в 2025 году и уже собравший более $2,2 млрд.

"Одиссея" Нолана – экранизация древнегреческой поэмы Гомера о царе Итаки Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе и сыну Телемаху. На его пути встают циклоп Полифем, сирены, волшебница Цирцея, нимфа Калипсо и морское чудовище Сцилла. В картине сочетаются элементы исторического эпоса, мифологии и приключенческой драмы.

Неофициальный прокат фильма в России начался 30 июля.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: кинематограф кинофильмы
Рекомендательный сервис