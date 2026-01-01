Кассовые сборы фильма "Одиссея" превысили миллиард долларов

В США "Одиссея" заработала $429,7 млн, международные сборы достигли $570,3 млн. Релизы на ключевых рынках продолжаются: 5 августа премьера состоялась в Южной Корее, 14 августа картина выйдет в Китае, 11 сентября – в Японии, сообщает Deadline.

За пределами США наибольшие сборы показаны в Великобритании/Ирландии ($75,3 млн), Франции ($52,4 млн) и Италии ($46,9 млн).

По данным издания, "Одиссея" стала пятым фильмом, преодолевшим порог $1 млрд в этом году. Ранее этого результата достигли "История игрушек 5", "Майкл", "Супер Марио: Галактическое кино" и "Человек-паук: Новый день".

"Одиссея" стала 65-м фильмом в истории кинематографа, собравшим более $1 млрд в мировом прокате. Лидером списка является фильм "Аватар", касса которого превысила $2,9 млрд. Причем самым прибыльным мультфильмом является китайский "Нечжа побеждает Царя драконов", вышедший в 2025 году и уже собравший более $2,2 млрд.

"Одиссея" Нолана – экранизация древнегреческой поэмы Гомера о царе Итаки Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к жене Пенелопе и сыну Телемаху. На его пути встают циклоп Полифем, сирены, волшебница Цирцея, нимфа Калипсо и морское чудовище Сцилла. В картине сочетаются элементы исторического эпоса, мифологии и приключенческой драмы.

Неофициальный прокат фильма в России начался 30 июля.