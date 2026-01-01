Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи могут вернуться в сиквеле "Как отделаться от парня за 10 дней"

Сейчас работа на стартовой стадии: сценария еще нет, идет поиск режиссера, а кастинг начнется после утверждения автора. Об этом пишет Variety.

По данным инсайдеров, ключевая цель студии – вернуть на экран дуэт Хадсон и Мэттью МакКонахи. Актер, в последние годы отдававший предпочтение серьезным драмам и подолгу обходивший стороной легкие жанры, недавно назвал оригинальную картину "опорной" для всего жанра ромкома и признался, что именно этот фильм до сих пор приносит ему самые крупные "почтовые" чеки. Отчисления с показов и стриминга по "Как отделаться от парня за 10 дней" превышают доходы от всех его последующих работ. Эти слова подогревают ожидания его возвращения к образу Бенджамина Барри.

К производству уже присоединилась Стейси Шер – одна из самых авторитетных фигур в Голливуде ("Криминальное чтиво"), что добавляет проекту веса и повышает шансы на громкий перезапуск.

Решение двигаться к продолжению выглядит логичным на фоне волны ностальгических камбеков. 2026-й отметился кассовыми успехами "Дьявол носит Prada 2" и "Очень страшное кино 6", а в разработке – целая россыпь сиквелов знакомых франшиз: от "Мумии 4" и "Шрека 5" до "Практической магии 2" и "Как стать принцессой 3".

Оригинальная лента Дональда Питри стала хитом проката, собрав почти $180 млн при бюджете около $50 млн. Ее сюжет строился на дуэли журналистки (Хадсон), пишущей материал о том, как "отшить" мужчину за 10 дней, и рекламщика (МакКонахи), уверенного, что способен влюбить в себя любую девушку.