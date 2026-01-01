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Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи могут вернуться в сиквеле "Как отделаться от парня за 10 дней"

Кейт Хадсон не только снова сыграет Энди Андерсон, но и возьмет на себя продюсерские обязанности через свою компанию Shiny Penny. Студия Paramount уже запустила раннюю разработку проекта, связанного с культовой романтической комедией 2003 года "Как отделаться от парня за 10 дней".

Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" (2003)

Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" (2003)

©Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / Global Look Press

Сейчас работа на стартовой стадии: сценария еще нет, идет поиск режиссера, а кастинг начнется после утверждения автора. Об этом пишет Variety.

По данным инсайдеров, ключевая цель студии – вернуть на экран дуэт Хадсон и Мэттью МакКонахи. Актер, в последние годы отдававший предпочтение серьезным драмам и подолгу обходивший стороной легкие жанры, недавно назвал оригинальную картину "опорной" для всего жанра ромкома и признался, что именно этот фильм до сих пор приносит ему самые крупные "почтовые" чеки. Отчисления с показов и стриминга по "Как отделаться от парня за 10 дней" превышают доходы от всех его последующих работ. Эти слова подогревают ожидания его возвращения к образу Бенджамина Барри.

К производству уже присоединилась Стейси Шер – одна из самых авторитетных фигур в Голливуде ("Криминальное чтиво"), что добавляет проекту веса и повышает шансы на громкий перезапуск.

Решение двигаться к продолжению выглядит логичным на фоне волны ностальгических камбеков. 2026-й отметился кассовыми успехами "Дьявол носит Prada 2" и "Очень страшное кино 6", а в разработке – целая россыпь сиквелов знакомых франшиз: от "Мумии 4" и "Шрека 5" до "Практической магии 2" и "Как стать принцессой 3".

Оригинальная лента Дональда Питри стала хитом проката, собрав почти $180 млн при бюджете около $50 млн. Ее сюжет строился на дуэли журналистки (Хадсон), пишущей материал о том, как "отшить" мужчину за 10 дней, и рекламщика (МакКонахи), уверенного, что способен влюбить в себя любую девушку.

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Метки: актеры кинофильмы Мэттью МакКонахи
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