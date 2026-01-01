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Мистический рассказ Стивена Кинга "Крауч-Энд" станет шестисерийным сериалом

В центре истории – всемирно известная киноактриса Дорис Фримен, заявляющая в лондонской полиции о таинственном исчезновении мужа. Инспектор Тедд Веттер пытается понять, где пролегает грань между правдой и вымыслом. Не скрывает ли женщина свою причастность или же за произошедшим и вправду стоят силы, с которыми логика бессильна.

Prime Video экранизирует рассказ Стивена Кинга "Крауч-Энд"

Писатель и сценарист Стивен Кинг (архивное фото)

©ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На платформе готовят шестисерийную экранизацию рассказа Стивена Кинга "Крауч-Энд" (1980), действие которого разворачивается в реально существующем районе на севере Лондона. Проект примечателен тем, что станет первой адаптацией Кинга, целиком произведенной в Великобритании. Об этом пишет Variety.

Оригинальный текст, задуманный как дань уважения Говарду Филлипсу Лавкрафту и насыщенный отсылками к его мифологии, впервые вышел в сборнике "Новые истории о мифах Ктулху", а позже был перенесен на экран в рамках антологии "Ночные кошмары и фантастические видения: По рассказам Стивена Кинга".

На замысел повлиял реальный эпизод из жизни автора. В середине 1970‑х Кинг с супругой заблудились в Лондоне, разыскивая дом Питера Страуба. Странная геометрия кварталов, куда их занесла ошибка навигации, навела писателя на мысль о зловещем двойнике британской столицы.

Сценарий новой версии пишет Пол Томалин ("Тела"), постановкой займется Том Шенклэнд ("Дом Гиннесса"). Производством ведают компании Mammoth Screen и Fifth Season. По инсайдерским данным, кастинг уже в активной фазе и вызывает значительный интерес у актеров.

В Prime Video описывают будущую новинку как густой криминальный триллер с элементами сверхъестественного, рассчитанный на широкую международную аудиторию. Создатели подчеркивают, что много лет вдохновлялись атмосферой оригинала и намерены перенести на экран его напряженную, загадочную эстетику без утраты узнаваемого настроения Кинга.

Любопытная деталь: Крауч-Энд, который во времена написания рассказа почти не ассоциировался с киноиндустрией, сегодня превратился в одно из любимых мест жительства сценаристов, продюсеров и актеров, работающих на британском ТВ и в кино.

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Метки: сериалы Стивен Кинг
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