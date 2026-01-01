Мистический рассказ Стивена Кинга "Крауч-Энд" станет шестисерийным сериалом

На платформе готовят шестисерийную экранизацию рассказа Стивена Кинга "Крауч-Энд" (1980), действие которого разворачивается в реально существующем районе на севере Лондона. Проект примечателен тем, что станет первой адаптацией Кинга, целиком произведенной в Великобритании. Об этом пишет Variety.

Оригинальный текст, задуманный как дань уважения Говарду Филлипсу Лавкрафту и насыщенный отсылками к его мифологии, впервые вышел в сборнике "Новые истории о мифах Ктулху", а позже был перенесен на экран в рамках антологии "Ночные кошмары и фантастические видения: По рассказам Стивена Кинга".

На замысел повлиял реальный эпизод из жизни автора. В середине 1970‑х Кинг с супругой заблудились в Лондоне, разыскивая дом Питера Страуба. Странная геометрия кварталов, куда их занесла ошибка навигации, навела писателя на мысль о зловещем двойнике британской столицы.

Сценарий новой версии пишет Пол Томалин ("Тела"), постановкой займется Том Шенклэнд ("Дом Гиннесса"). Производством ведают компании Mammoth Screen и Fifth Season. По инсайдерским данным, кастинг уже в активной фазе и вызывает значительный интерес у актеров.

В Prime Video описывают будущую новинку как густой криминальный триллер с элементами сверхъестественного, рассчитанный на широкую международную аудиторию. Создатели подчеркивают, что много лет вдохновлялись атмосферой оригинала и намерены перенести на экран его напряженную, загадочную эстетику без утраты узнаваемого настроения Кинга.

Любопытная деталь: Крауч-Энд, который во времена написания рассказа почти не ассоциировался с киноиндустрией, сегодня превратился в одно из любимых мест жительства сценаристов, продюсеров и актеров, работающих на британском ТВ и в кино.