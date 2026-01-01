Музыка эпохи барокко в исполнении Pratum Integrum и звезд оперы прозвучит в Москве

В программе заявлены шедевры Генделя, Пёрселла и Вивальди. Зрители услышат и редкие сочинения эпохи барокко.

Солистами выступят лауреаты международных конкурсов, меццо-сопрано Яна Дьякова и тенор Сергей Годин. Оба артиста являются ведущими солистами Нижегородского театра оперы и балета. Их карьера отмечена множеством престижных наград.

Оркестр Pratum Integrum известен игрой на исторических инструментах. Название коллектива переводится с латыни как «некошеный луг». Музыканты открыли российской публике более 200 редких произведений. Записи ансамбля высоко оценивают мировые музыкальные издания.

Сергей Фильченко руководит оркестром с 2023 года. Ранее он был его концертмейстером и выступал вместе с оркестром как солист (скрипка). Его опыт включает сотрудничество с лучшими мастерами старинной музыки.

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