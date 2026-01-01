Приключенческий сериал "Остров сокровищ" со звездой Marvel Хейли Этвелл выйдет в октябре

Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту пираты.

Главные роли исполнили Дэвид Ойелоуо ("Дворецкий"), Хейли Этвелл ("Мстители: Финал"), Джек Хьюстон ("Паук-Нуар"), Томер Капон ("Пацаны") и другие актеры.

Стали известны подробности распределения ролей между звездами проекта. Так, номинант на "Золотой глобус" Дэвид Ойелоуо воплотит на экране образ легендарного Джона Сильвера. Звезда Marvel Хейли Этвелл сыграет Бесс Хокинс – мать Джима Хокинса, роль которого досталась молодому британскому актеру. Джеку Хьюстону досталась роль доктора Ливси, а Томер Капон сыграет грозного Билли Бонса.

Новая шестисерийная адаптация обещает быть более мрачной и реалистичной по сравнению с предыдущими экранизациями классического романа. Сценарист и создатель проекта Роберт Мёрфи, получивший признание за суровые британские детективы "Шетланд" и "Вера", сместит акцент на психологическое противостояние между молодыми героями и бандой головорезов Флинта.

Студия Amazon MGM делала большую ставку на этот проект, съемки которого проходили на натурных локациях в Ирландии и Южной Африке для детального воссоздания пиратской эпохи. Для платформы MGM+ этот сериал должен стать одним из главных релизов осеннего сезона, призванным привлечь фанатов масштабных костюмированных драм.