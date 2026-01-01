По его словам, он уже прочитал сценарий будущей ленты, написанный Джорджем Клуни и Грантом Хесловом, и остался им доволен.

"Должен сказать, Грант и Джордж умеют писать хорошие сценарии", – отметил Питт.

Студия Warner Bros. ранее одобрила бюджет проекта, однако сроки запуска неоднократно сдвигались: изначально съемки планировали начать в июне 2026 года, а затем перенесли на декабрь.

Подробности сюжета держатся в секрете, но ранее Клуни намекал, что история обыграет возраст главных героев и расскажет о том, каково проворачивать дерзкие ограбления, когда команда уже не так молода.

Изначально фильм должен был поставить Эдвард Бергер, однако режиссером утвердили Дэвида Литча, известного по картинам "Быстрее пули" и "Каскадёры". Он сменит в режиссерском кресле Стивена Содерберга, снявшего оригинальную трилогию.

Ожидается, что к своим ролям вернутся Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Джулия Робертс, Дон Чидл и Энди Гарсиа. Об участии других артистов информации пока нет.

Оригинальная трилогия Стивена Содерберга ("Одиннадцать", "Двенадцать" и "Тринадцать друзей Оушена") выходила в 2001–2007 годах и собрала в мировом прокате более $1,1 млрд.

В 2018 году свет увидел женский спин-офф "8 подруг Оушена" с Сандрой Буллок, а летом 2027 года ожидается выход приквела с Марго Робби и Брэдли Купером.