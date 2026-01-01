Участники встречи обсудили меры по поддержанию стабильных поставок нефтепродуктов и устранению локальных перебоев с топливом в регионах. Новак подчеркнул необходимость как можно быстрее вернуть в строй поврежденные производственные мощности, а также задействовать дополнительные источники снабжения внутреннего рынка.

В частности, вице-премьер призвал продолжить импорт нефтепродуктов и обеспечить дополнительные объемы внеклассового топлива. Это топливо, не относящееся к стандартным экологическим классам, выпуск и продажа которого временно разрешены в рамках мер по насыщению российского рынка.

Какие меры принимают для стабилизации рынка топлива

Российские власти уже используют несколько механизмов для увеличения предложения бензина и дизельного топлива. Среди них – импорт нефтепродуктов, расширение производства на действующих НПЗ, ввод дополнительных мощностей и временное разрешение на оборот топлива более низких экологических классов.

На совещании 6 ноября в правительстве отмечали, что эти меры помогают поддерживать стабильность на региональных рынках и справляться с локальными дефицитами. По данным Федеральной антимонопольной службы, к тому моменту было возбуждено 76 дел и выдано 109 предупреждений за нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Кроме того, власти заключили 154 соглашения с независимыми АЗС в 53 регионах.

Отдельной проблемой остается восстановление нефтеперерабатывающей инфраструктуры. В октябре Александр Новак отмечал, что поврежденное в результате атак оборудование требует ремонта, а восстановление заводов сейчас актуальнее их модернизации.