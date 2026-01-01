Принятые меры позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках топлива, заявили в Минэнерго

О балансе производства и потребления нефтепродуктов отчитывалось Минэнерго.

"Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитами", – указали в правительстве.

В ФАС сообщили о 76 возбужденных делах, 109 выданных предупреждениях (из них 75 исполнено) по нарушениям "антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов". В 53 субъектах заключено 154 соглашения между региональными органами власти и независимыми АЗС для стабилизации ценовой ситуации.

Была рассмотрена ситуация в Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Адыгее и Ингушетии.

Представители отраслевых компаний рассказали о принимаемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо – увеличении производства нефтепродуктов, импорте топлива, перестройке логистических цепочек.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул необходимость "держать руку на пульсе с ситуацией на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все необходимые меры для её балансировки".

"Обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны – абсолютный приоритет", – резюмировал Новак.

Такого рода совещания проводятся регулярно. В прошлом месяце они имели место 6, 13, 22 октября.

На предыдущем совещании, 22 октября, Новак констатировал "положительную динамику на рынке топлива". ФАС тогда заявляла о 74 делах, 105 предупреждениях, 127 соглашениях в 45 субъектах. Рассматривалась ситуация в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, Карелии и Башкортостане.

Отдельно на совещании 22 октября была затронута тема сбора и актуализации данных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса.

3 ноября в ФАС говорили о 76 делах, 109 предупреждениях, 146 соглашениях в 52 регионах.