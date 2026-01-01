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ФАС возбудила 76 дел из‑за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России мониторит ситуацию с ценами на нефтепродукты. Ведомство и его территориальные органы принимают меры реагирования в связи с их необоснованным повышением.

АЗС

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

"В отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов возбуждено 76 дел, выдано 109 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", – отчитались в ФАС во вторник, 3 ноября 2026 года.

По данным службы, при ее содействии более 50 регионов заключили 146 соглашений для сдерживания цен на топливо. На начало ноября такие документы были подписаны в 52 субъектах страны. Из них 46 соглашений оформлены с операторами, владеющими более чем 20 автозаправками, в 30 регионах, включая Москву, Московскую, Тамбовскую, Вологодскую, Волгоградскую, Белгородскую, Кировскую, Иркутскую, Кемеровскую и другие области, Забайкальский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский, Алтайский, Красноярский края, а также республики Крым, Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, Хакасия и Мордовия. Кроме того, были подписаны соглашения с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках.

Главная цель соглашений – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и сдерживать рост цен.

Также в ведомстве сообщили, что продолжают мониторить цены в период перехода на зимние сорта дизельного топлива. "По результатам мониторинга служба будет принимать меры антимонопольного реагирования при выявлении признаков необоснованного роста цен", – подчеркнули в ФАС.

Ситуация на топливном рынке России, обострившаяся летом 2026 года, привела к рекордному росту розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, только за июль потребительские цены на бензин взлетели сразу на 6,5%, а к концу лета годовой темп прироста стоимости топлива на заправках превысил 24%. На фоне дефицита топлива ряд независимых АЗС стал поднимать цены.

Для нормализации обстановки правительство продлило ограничения на экспорт топлива, а ФАС усилила мониторинг и инициировала подписание региональных соглашений о фиксации предельных цен.

13 октября на совещании в правительстве представитель ФАС рассказал о возбуждении 67 дел и выдаче 99 предупреждений в рамках "реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке". Как сообщила пресс-служба кабмина, ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

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Метки: бензин топливо ФАС цены
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