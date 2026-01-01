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С чем выступает Дженни: коллаборация с Tame Impala

Дженни стала номинанткой на премию за ремикс на трек Dracula, созданный совместно с психоделическим проектом Tame Impala, за которым стоит австралийский мультиинструменталист Кевин Паркер. Они имеют шансы получить награду на 69-й церемонии "Грэмми" 7 февраля 2027 года в категориях "Запись года" (одна из четырех главных номинаций) и "Лучшее поп‑исполнение дуэтом или группой" (одна из основных жанровых номинаций), пишет Korea Herald во вторник, 17 ноября 2026 года.

Год назад на граммофон из позолоченного граммиума в трех категориях безуспешно претендовала Розэ. Она, как и Дженни, пыталась проникнуть на музыкальный Олимп вместе с признанным западным музыкантом – Бруно Марсом. За свою карьеру певец успел получить 16 "Грэмми", поэтому его считают любимчиком Национальной академии искусства и науки звукозаписи, ежегодно вручающей премию самым выдающимся артистам мира. Исторически среди лауреатов с большим отрывом преобладают американцы. Дуэт Марса с Розэ можно считать его стратегической неудачей. Артисты выступили на церемонии с треком Apt., но ушли со сцены без награды.

Даже столь сильный союзник не обеспечил k-pop желанной победы, и с Tame Impala шансов покорить неприступную высоту как будто не больше. На данный момент в активе у Паркера десять номинаций, включая заявки на 2027 год, и две премии в категории "Лучшая танцевальная/электронная запись" за треки Neverender (совместно с Justice, в 2025 году) и End of Summer (2026).

На получение премии за "Запись года" помимо Дженни претендует плеяда известных артистов, включая того же Бруно Марса. Американский певец будет бороться за награду с треком I Just Might. Британская певица Оливия Дин получила номинацию за песню Man I Need. Элла Лэнгли, одна из новых звезд американского кантри, включена в список номинантов с треком Choosin’ Texas.

Среди других кандидатов – британка Raye с энергичной композицией Where Is My Husband!, Оливия Родриго с мелодичной The Cure и Тейлор Свифт с The Fate of Ophelia. Еще один номинант – трек Berghain, продукт коллаборации испанской певицы Розалии, Бьорк и американского экспериментального музыканта Айвза Тумора.

Кто соперничает в "азиатской" категории

Номинация "Лучшее исполнение азиатской поп-музыки" (Best Asian Pop Music Performance) появится на "Грэмми" в 2027 году впервые. Формально она предназначена для популярных песен, в которых используются один или несколько азиатских языков.

Из описания категории следует, что в число потенциальных участников входят исполнители корейского k-pop, японского j-pop и китайского c-pop, но ими круг кандидатов не ограничивается. На этот раз в список включены два представителя p-pop – исполнители с Филиппин. На победу претендуют шесть работ :

трек Bang Bang группы Ive, появившейся на свет пять лет назад под крылом южнокорейского лейбла Starship Entertainment;

композиция 404 (New Era) коллектива KiiiKiii, дебютировавшего в 2025 году, – это соотечественницы Ive с того же лейбла;

японская певица Лиса (Риса Орибэ) претендует на награду с песней Yes;

японская группа Babymetal вместе с играющими прогрессив-рок американцами Polyphia подала заявку на "Грэмми" с треком Sunset Kiss;

филиппинская женская группа Bini участвует в номинации с романтичной песней Unang Kilig;

в списке кандидатов есть и один бойз-бэнд – филиппинцы SB19 с композицией Visa.

Выбор кандидатов от k-pop объясняется тем, что только четыре исполнителя из Южной Кореи подали заявки в новую категорию. Кроме Ive и KiiiKiii поучаствовать в борьбе за признание на Западе хотели девушки из Fifty Fifty и исполнитель баллад Пак Хё Син, но они не прошли отбор.

Их шансы: в фаворитах японки и кореянки

Главным кандидатом на "Грэмми" в пестрой компании номинантов выглядит Ive. Группу хорошо знают за пределами Южной Кореи. Выпустив подряд семь релизов с миллионными продажами, проект обладает наиболее весомыми коммерческими показателями среди соискателей.

Второй сильный претендент – это трек Babymetal и Polyphia. Победа рокеров имеет определенный потенциал сенсации, но стоит отметить, что для представителей Японии выигрыш не является настолько принципиальным, как для корейских артистов.

Японские музыканты получили признание оргкомитета "Грэмми" много лет назад. Первым стал композитор Рюити Сакамото. Ему вместе с Дэвидом Бирном и Су Конгом вручили награду в 1988 году за саундтрек к фильму "Последний император" (The Last Emperor, 1987). Корейцам же практически чудом удалось впервые пробиться на "Грэмми" только в 2026-м.

Филиппинской группе Bini прибавило очков недавнее выступление на Coachella, одном из самых известных музыкальных фестивалей мира. Пятеро участников SB19, в свою очередь, появились на фестивале Lollapalooza в Чикаго и тоже являются заметными представителями p-pop на международной сцене.

Лиса (стилизованное написание ее псевдонима выглядит как LiSA) известна прежде всего благодаря песням для аниме, включая Gurenge из "Клинка, рассекающего демонов" (Kimetsu no Yaiba, 2019). Эта специфическая нишевость выделяет ее заявку, но не слишком обнадеживает после того как, отбирая номинантов в 2026 году, Академия звукозаписи проигнорировала заявку Кэнси Ёнэдзу с треком Iris Out из фильма "Человек‑бензопила: История Резе" (Chainsaw Man: Reze Arc, 2025).

KiiiKiii – самый молодой проект среди претендентов. Группа дебютировала в марте 2025 года. Песня 404 (New Era) возглавляла чарт южнокорейского стримингового сервиса Melon. Коллектив недостаточно известен за пределами родины, но так как "Грэмми" только обкатывает новую категорию и критерии выбора победителя не до конца ясны, шансы на то, что новичкам повезет, не исключены.

Парни уступили девушкам: почему BTS и Stray Kids отказались от участия

Появление отдельной азиатской номинации вызвало споры еще до объявления претендентов. Музыканты из группы BTS отказались не только от участия в новой категории, но и от "Грэмми" в целом.

Главные k-pop-звезды планеты решили, что условия номинации выглядят странно. 29 июля 2026 года все семь участников группы опубликовали в соцсетях заявление об отказе подавать свои работы на рассмотрение оргкомитета премии. Они объяснили свою позицию нежеланием делить музыку по географическому происхождению и языку и выразили надежду, что их творчество будут воспринимать таким, какое оно есть.

Со стороны легко сделать вывод, что новая категория стала для BTS последней каплей. Возможно, артисты, собирающие десятки тысяч поклонников на стадионах по всему миру, дальновидно представили себя в компании малоизвестных коллег с Филиппин, и решили, что с них хватит. Ранее коллектив был пять раз номинирован на "Грэмми" и не получил ни одной награды.

В действительности фактическое, а не номинальное международное признание BTS давно не нуждается в подтверждении. В 2026 году группа триумфально вернулась на сцену после того, как все ее участники отслужили в армии, и в настоящее время продолжает тур Arirang.

В октябре к бойкоту "Грэмми" присоединилась k-pop-группа Stray Kids. Агентство JYP Entertainment, управляющее проектом, не стало публично объявлять, по какой причине артисты не подали заявок на отбор. Из-за отсутствия комментариев, с одной стороны, напрямую связывать это решение с протестом BTS против новой категории нельзя, а с другой, ничем иным объяснить подобный жест невозможно.

Академия звукозаписи на фоне скандала решила ничего не менять, заявив, что категория была введена для расширения признания азиатской поп-музыки, а не для исключения азиатских артистов из числа претендентов на традиционные награды. Исполнители, участвующие в новой номинации, сохраняют за собой право на получение главных премий "Грэмми", заявили в академии, но после объявления претендентов стало очевидно, что списки далеки от совпадения.

Кто еще отвернулся от "Грэмми", а кого проигнорировали

Стоит учитывать, что полный официальный список всех заявок Академия звукозаписи публично не раскрывала, поэтому сведения об отсутствующих артистах основаны на сообщениях корейских СМИ и данных аналитического ресурса The Grammy Guru.

Крупнейшие k-pop-агентства Южной Кореи – Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment и YG Entertainment – не выставили своих артистов в новой категории "Лучшее азиатское поп-исполнение". Среди пропустивших ее известных исполнителей южнокорейские СМИ упоминают Blackpink, aespa и Twice. Hybe, которой принадлежит проект BTS, отдельно подчеркнула, что решение группы не является общекорпоративным бойкотом: другие музыканты могли самостоятельно решать, подавать ли заявки на "Грэмми".

Некоторые k-pop-артисты пытались попасть в традиционные категории, где они конкурировали бы с исполнителями со всего мира. В номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" кроме Дженни и Tame Impala заявки подавали:

Джису из Blackpink и британский певец Зейн Малик с песней Eyes Closed,

Enhypen с Bloody Paradise,

Katseye с Animal,

Nmixx и американский рэпер Anderson Paak с Caution,

Лиса, Анитта и нигерийский рэпер Rema с треком Goals.

Ateez и Katseye подали заявки на "Лучший вокальный поп-альбом", Katseye и Illit – на "Лучшую танцевальную поп-запись". Ни одна из этих работ не получила номинаций.

Если бы Дженни наконец смогла получить заветную награду, это стало бы большой символической вехой в истории k-pop, хотя после стольких неудач BTS поверить в ее шансы непросто. Пока жанр среди лауреатов "Грэмми" представляет лишь песня Golden из анимационного хита Netflix "Кейпоп-охотницы на демонов". Эта историческая победа все еще не покорила главных вершин: ее вручили в номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа", а значит, "джекпот" у представителей k-pop еще впереди.

Можно с уверенностью сказать, что возможная победа Ive в новой категории тоже не будет считаться однозначной. С большой вероятностью она только углубит раскол во взглядах на "Грэмми" внутри k-pop-индустрии, поскольку немалая часть ее представителей считает номинацию для азиатов своеобразным "гетто", в которое именитые корейские артисты никогда не стремились, претендуя на основные награды.