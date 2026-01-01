За девять месяцев общие доходы населения составили 148,37 млрд руб., где 66,6% приходится на зарплаты, 22% – на соцвыплаты (пенсии, пособия), 6,8% – на бизнес и 4,6% – на прочие поступления. Об этом пишет "Чеснок".

Наиболее высокий рост реальных доходов отмечен в Минской области (+9%), Брестской области (+8,7%), а также в Минске и Гродненской области (+8,4%). В Витебской области показатель вырос на 8,2%, в Могилёвской – на 7,6%, в Гомельской – на 6,5%. По итогам сентября номинальная средняя зарплата достигла 3099,3 руб.

Под реальными располагаемыми доходами Белгосстат понимает средства за вычетом налогов и взносов, скорректированные на инфляцию.