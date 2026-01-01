Состоялся релиз второго сезона научно-фантастического сериала "Тёмная материя"

"Тёмная материя" – один из ключевых фантастических проектов Apple, основанный на одноименном бестселлере Блейка Крауча. В центре сюжета физик Джейсон Дессен, оказавшийся в иной реальности: чтобы вернуться домой, ему предстоит пройти через множество измерений и встретиться с разными версиями самого себя.

В продолжении к своим ролям возвращаются Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон и другие.

История второго сезона сосредоточится на новых приключениях семьи Дессенов, отправляющейся исследовать параллельные реальности.

"Сериал «Тёмная материя», основанный на бестселлере Блейка Крауча, рассказывает историю о невыбранном пути. В главных ролях Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли. Второй сезон «Тёмной материи» – 28 августа", – говорится в описании к трейлеру на YouTube-канале Apple TV.

Производством продолжения руководил сам автор первоисточника Блейк Крауч, который вновь занял пост шоураннера и главного сценариста. По его словам, сюжетная линия новых эпизодов выйдет далеко за рамки оригинальной книги, поскольку история самого романа была полностью исчерпана в первом сезоне. Авторы обещают глубже исследовать концепцию Мультивселенной и показать более мрачные и опасные миры, в которые занесет главных героев в процессе их поисков своего истинного дома.

Второй сезон масштабного научно-фантастического триллера состоит из девяти эпизодов. График релизов предусматривает еженедельный выход серий, а финальный эпизод сезона выйдет на экраны в конце октября.

Проект получил высокие оценки от критиков за визуальные эффекты и актерскую химию между Эдгертоном и Коннелли, что позволило ему занять лидирующие позиции в топе стриминговой платформы.