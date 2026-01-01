Создатель "Игры в кальмара" позвал Фронтмена в фантастический триллер K.O. Club

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Что известно о фильме и кто еще в нем снимается

Съемки запланированы на первую половину 2027 года. Продюсерская компания Firstman Studio, которой Хван руководит вместе с продюсером Ким Джи-ён, подтвердила участие в проекте, пишет Yonhap.

Сюжет: действие происходит в недалеком будущем, где богатые люди получили возможность покупать молодость. Небольшая группа пожилых сверхбогачей сохраняет власть, деньги и влияние и не собирается уступать место следующему поколению. Молодые люди, напротив, оказываются лишены даже нормальных возможностей для жизни и социального продвижения. На этом фоне возникает острый конфликт поколений, который и составляет основу фильма.

Исходная идея связана с эссе Умберто Эко "Как выживают старики". В нем автор сатирически рассуждал о будущем, в котором увеличившаяся продолжительность жизни позволяет старшему поколению сохранять богатство и власть, практически не оставляя ресурсов следующему.

Ли, сыгравший Фронтмена в "Игре в кальмара", возглавляет актерский состав, в который также входит Пак Хэ-су, который играл в сериале роль номера 218. В картине снимаются О Чон-се ("Всё в порядке, если ты не в порядке"), Чо Ё-джон ("Паразиты") и Ким Со-джин ("Человек, стоящий рядом"), для каждого из которых это первая работа с Хваном.

Ли Бён-хон – звезда на родине и за рубежом

Ли Бён-хон (Lee Byung-hun) – южнокорейский актер, родился 12 июля 1970 года в Сеуле. В кино и на телевидении снимается с 1991 года.

Окончил Университет Ханъян, где изучал французскую литературу, затем учился на факультете театра и кино Университета Чунан. Популярность в Южной Корее получил в 1990-е годы благодаря телесериалам.

Крупный успех в кино пришел к актеру после фильма "Объединенная зона безопасности" (2000). Среди его наиболее известных работ – "Горькая жизнь" (2005), "Хороший, плохой, долбанутый" (2008), "Я видел дьявола" (2010), "Маскарад" (2012), "Внутри людей" (2015), "Мистер Саншайн" (2018) и "Тот, кто рядом" (2020).

Ли работал и в Голливуде: он сыграл ниндзя в "G.I. Joe: Бросок кобры 2", исполнил роли терминатора Т-1000 в "Терминаторе: Генезис" (2015, самая слабая часть франшизы) и метателя ножей в "Великолепной семерке". Среди последних работ Ли – вышедшие в 2025-м "Нет другого выбора" режиссера "Олдбоя" Пак Чхан-ука и спортивная драма Го Гук-хи "Матч".

В "Игре в кальмара" Ли Бён-хон играет Хван Ин-хо, Фронтмена – руководителя игр. Во втором сезоне его персонаж становится одним из центральных героев сюжета.

Ли Бён-хон – один из наиболее известных и награждаемых актеров Южной Кореи. Женат на актрисе Ли Мин-джон, у них двое детей.

Хван Дон-хёк до и после "Игры в кальмара"

Хван Дон-хёк (Hwang Dong-hyuk) – южнокорейский режиссер и сценарист, родился 26 мая 1971 года в Сеуле. Окончил Сеульский национальный университет по специальности "коммуникации", затем получил степень магистра кинопроизводства в Университете Южной Калифорнии.

Начал с короткометражного кино, затем снял фильмы "Мой отец" (2007), "Суровое испытание" (2011), "Мисс Бабуля" (2014) и "Крепость Намхансансон" (2017). "Суровое испытание" о сексуальном насилии в школе-интернате стало важным общественным фильмом в Южной Корее.

В 2021 году Хван создал, написал и снял "Игру в кальмара". Идею сериала он разрабатывал с 2008 года, но несколько лет не мог найти финансирование. В центре сюжета – 456 человек, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Они соглашаются участвовать в серии детских игр ради денежного приза, не зная, что проигрыш означает смерть. Победителю достается 45,6 млрд вон.

Успех "Игры в кальмара" сделал Хвана международной звездой. В 2022 году он получил премию "Эмми" за режиссуру – первым из южнокорейских режиссеров в этой категории. Последний, третий сезон сериала вышел в 2025 году. "Игра в кальмара" стала одним из самых просматриваемых сериалов платформы Netflix.

Характерная черта кино Хвана – социальная проблематика: бедность, классовое неравенство, эксплуатация, социальная изоляция и столкновение человека с безжалостными системами.