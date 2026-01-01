29 августа 2026
USD 85.6 -0.35 EUR 99.68 -0.62
Новости Культура
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Уиллем Дефо сыграет с Томом Хэнксом в новой драме "Линкольн в Бардо"

Уиллем Дефо сыграет с Томом Хэнксом в новой драме "Линкольн в Бардо"

Гибридный проект студии Starburns Industries "Линкольн в Бардо", основанный на романе-лауреате Букеровской премии Джорджа Сондерса (2017), выходит на звездный уровень. К актерскому составу присоединились Уиллем Дефо, Джонатан Бэйли и Питер Динклэйдж.

Уиллем Дефо сыграет с Томом Хэнксом в фильме об Аврааме Линкольне

Американский актёр Уиллем Дефо

©IMAGO/Raimund_Mueller_muellerrai /imago-images.de /Global Look Press

Еще раньше стало известно, что Авраама Линкольна сыграет двукратный оскаровский лауреат Том Хэнкс. Об этом пишет Deadline.

История фокусируется на одном из самых болезненных периодов его жизни – связи с недавно умершим 11-летним сыном. Фильм сочетает документальную фактуру и воображаемые элементы, собирая ансамбль живых и мертвых, реальных и вымышленных персонажей, чтобы говорить о любви, эмпатии и способности человека жить дальше перед лицом немыслимой утраты.

Роман Сондерса опирается на реальный эпизод. В 1862 году Линкольн неоднократно навещал склеп, где покоился его сын Уилли. В книге он слышит хор духов, застрявших в бардо.

Название картины отсылает к буддийскому понятию "бардо" – это промежуточное состояние между земной жизнью и следующим перерождением. В романе Джорджа Сондерса этот мир населен призраками, которые не понимают, что они уже мертвы, и постоянно спорят друг с другом. Книга написана в экспериментальном стиле и полностью состоит из обрывков фраз сотен разных духов, из-за чего ее долгое время считали абсолютно неэкранизируемой.

Для анимации это смелый и рискованный материал, но участие исполнителей такого калибра намекает, что продюсеры нацелены на призовой потенциал.

Проект претендует на статус одной из самых амбициозных анимационных драм ближайших лет – без привычных зверей и супергероев, но с редкой для семейного кино эмоциональной глубиной.

Дата премьеры пока не объявлена.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: актеры кинофильмы том Хэнкс
Рекомендательный сервис