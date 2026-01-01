Умерла "Королева кантри" Долли Партон

Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 года в Питмен-Сентере, штат Теннесси. Выступать она начала еще в детстве, пела на местном радио и телевидении. В 13 записала сингл "Puppy Love" на луизианском лейбле Goldband Records.

Первый ее полноценный альбом, "Hello, I'm Dolly", вышел в 1967 году. Всего же она записала 50 студийных альбомов, сочинила более 3000 песен.

Возможно, самая известная из них – "I Will Always Love You", вышедшая в свет в 1974 году. Правда, по-настоящему мировую известность этой песне в 1992 году принесла другая знаменитая исполнительница – Уитни Хьюстон.

Также в числе ее хитов – "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5".

Играла Партон и в кино – "9 to 5" (1980), "The Best Little Whorehouse in Texas" (1982). За обе эти роли ее номинировали на "Золотой глобус".

За свою карьеру Партон получила 11 "Грэмми" (54 раза была номинирована), три "Эмми", множество других наград и премий. Ее включали в разнообразные списки величайших певиц (№27 по версии Rolling Stone, 2023) и величайших кантри-исполнителей (№1 по версии Billboard, 2024).

Президент США Дональд Трамп заявил в TruthSocial, что в честь Партон на территории страны на неделю будут приспущены американские флаги.

"Это настоящая потеря для миллионов. Подобных ей никогда не было, и больше не будет, – написал Трамп. – Покойся с миром, Долли! Мир любит тебя".