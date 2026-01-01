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31 августа 2026
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Команда "Ростерминалугля" успешно прошла "Гонку героев"

Команда компании «Ростерминалуголь» приняла участие в забеге «Гонка героев» на полигоне под Санкт‑Петербургом. По итогам состязаний она расположилась в верхней части турнирной таблицы.

РТУ

©Пресс-служба АО "Ростерминалуголь"

Соревнования прошли на 7,5‑километровой полосе препятствий. Участникам нужно было преодолеть маршрут на время.

Испытания требовали командной работы и выносливости. В программу входили рвы и трамплины, различные рукоходы и вертикальные заборы. Были участки из покрышек и сетей, а также бревна и гимнастические брусья. Финалом стало восхождение на стену «Эверест».

Команду представляли десять участников: Евгений Доленко, Егор Шишковский, Артём Кузьмицкий, Леонид Шангин, Никита Ушаков, Тимофей Романов, Дмитрий Алёшин, Максим Аникин, Андрей Никитенко и Александр Филиппов. Все они успешно прошли трассу и выполнили задания.

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Метки: Ростерминалуголь
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